《神州經脈》內地獨董制改革 A股全周升0.3% 人幣創三周高

外資周五（14日）結束連續兩日流出，轉為流入64億元（人民幣．下同）為近一個月新高。外資撐場，加上人民銀行行長易綱在美國華盛頓出席會議時表示，中國經濟正在企穩回升，通脹保持低位，房地產市場出現積極變化，預計今年GDP增速將達5%左右。滬深兩市受激勵，今早高開後，升幅進一步擴大，半導體、有色股走勢最強，滬綜指以近全日高位收升0.6%，報3338.15點，創去年7月以來逾9個月新高，全周累計升0.3%；深成指升0.51%，創業板指揚0.93%。

（資料圖片）

兩市全日成交11150億元，連續第九個交易日突破1萬億元，按日微跌近2%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8495，較上個交易日4時30分收盤價升226點子，三連揚，創3月23日以來近三周新高，全日在6.8309至6.8608之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）現升195點子，報6.8510，盤中一度收復6.84關口。人民幣兌一美元中間價今報6.8606，較上個交易日升52點子，三連揚，續創3月24日以來近三周新高，上個交易日報6.8658。

今日新聞精選

1. 國務院發布《關於上市公司獨立董事制度改革的意見》，確定八方面改革任務，包括明確獨立董事職責定位，要求發揮獨立董事決策、監督、咨詢作用；強化獨立董事任職管理，要求獨立董事符合獨立性要求；健全獨立董事責任約束機制，加大對獨立董事不履職不盡責的責任追究力度等。滬深交易所隨後相繼發文稱，將做好制度改革的落實銜接。上交所將全面修訂《股票上市規則》；深交所將修訂主板和創業板的《股票上市規則》、《規範運作指引》。

2. 人民銀行行長易綱12-13日在美國華盛頓出席今年第二次G20財長和央行行長會期間表示，中國經濟正在企穩回升，通脹保持低位，房地產市場出現積極變化，預計今年GDP增速將達5%左右。會議成員普遍認為，受高通脹、貨幣政策收緊、地緣局勢緊張等系列因素影響，全球經濟仍面臨較大下行風險。

3. 商務部公告，15日起就繼續對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅的必要性進行複審。商務部2020年5月19日起對澳洲進口大麥徵收73.6%反傾銷稅和6.9%反補貼稅，即關稅合共高達80.5%，措施為期5年。上月20日，中國酒業協會向商務部提交復審調查申請書，主張中國大麥市場形勢發生變化，請求商務部就繼續對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅的必要性進行複審，並根據複審結果取消徵稅措施。

4. 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利因感染新冠病毒，推遲原定13-15日對中國的訪問。博雷利在歐盟網站發布原定14日在北京一個智庫發表的講辭，稱歐盟並不懼怕中國的崛起，又指中國和歐盟有著牢固的經濟關係，惟兩者之間的貿易失衡日益加劇，到去年中歐貿易總額達到近8500億歐元，貿易逆差卻達到創紀錄的4000億歐元，佔歐盟GDP的2.3%，這種情況不可持續，需要通過消除市場准入的壁壘加以解決。博雷利又指，如果中國不參與尋求基於俄羅斯退出烏克蘭的政治解決方案，歐盟將很難信任中國。

5. 阿里巴巴內地數字商業板塊（CDC）有重大調整，微信公眾號「天下網商」13日發文指「淘寶天貓變了」，而且「不是簡單的拆分」，淘寶天貓產業運營及發展中心總裁楊光將離職，該中心將調整為3個行業發展部──行業發展1部、行業發展2部及行業發展3部。1部包括淘寶服飾、新四大金剛行業（潮流玩具、寵物、運動戶外、珠寶等）、淘特、國內批發1688等業務；2部包括天貓服飾、消費電子、快消（美妝、個護、母嬰等）、家裝家居等行業，以及手機天貓、天貓國際等業務。3部由天貓超市、淘菜菜、淘鮮達等整合而來。據報淘寶天貓商業集團已按照新的組織架構正式運轉。

6. 烏克蘭國家反腐敗局當地時間13日在其官網和推特（Twitter）上表示，已將小米(01810)列入「俄羅斯戰爭國際贊助商名單」。小米今日發聲明，對烏克蘭方面的做法強烈反對，強調小米希望世界和平，從不支持戰爭，並指小米面向全球消費者提供高品質的民用智能手機和家用電器設備，堅信全球每個消費者都應該有獲取通訊工具和互聯網信息的權利，「我們在全球一百多個國家和地區開展消費者業務，並嚴格遵守經營所在地的法律法規」。

7. 美國蒙大拿州或成第一個全面禁止TikTok的州。《美聯社》報道，蒙大拿州眾議院當地時間13日二讀通過一項法案，將在該州全面禁止使用TikTok。如果任何應用商店或TikTok為用戶提供使用或下載TikTok的機會，將面臨罰款，但罰款不針對用戶。在法案被提交至州長之前，該州眾議院還可能要在14日進行一次最終投票。

8. 中指院發布的數據顯示，3月房地產企業非銀融資總額為917.9億元，同比降16.3%，環比增長109%。其中，信用債依然維持良好勢頭，3月房地產行業信用債融資667.7億元，佔約72.74%，同比增長15.9%，環比增長100.9%。就今年一季度來看，房地產行業信用債融資1297.3億元，同比增長11.6%。中指研究院企業研究總監劉水指，今年一季度信用債月度發行額同比數據由負轉正，信用債融資恢復明顯。

撰文：經濟通中國

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