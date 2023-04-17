【虛幣世界】以太幣創近一年高，年初至今升七成七

消息指，隨著「上海更新」的成功，以太幣價格一路飆升，最近升至2100美元水平，創下近1年高位，年初至今已經累積升幅至七成七，但仍落後於2023年比特幣83%的價格漲幅。FundStrat數字資產策略負責人肖恩法瑞爾上周表示，市場對以太坊提款的悲觀情緒被證明是過度的。



另外，美國眾議院金融服務委員會發布了穩定幣法案的草案版本，提議包括暫停使用其他加密貨幣支持的穩定幣，以及研究中央銀行數字貨幣(CBDC)的要求。該法案可在委員會的聽證會頁面上找到，並且是2023年通過的第一個主要加密立法，立法原因是在過去一年中發生了兩起涉及穩定幣的關鍵事件之後：terraUSD(UST)的崩潰和LUNA事件，以及第二大的美元代幣(USDC)。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報29857.52元，跌1.5%(24小時比較．下同)；以太幣現報2081.49元，跌1.75%；艾達幣報0.4415元，跌2.15%；瑞波幣報0.5115元，跌1.78%。



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