  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】以太幣創近一年高，年初至今升七成七

17/04/2023

　　消息指，隨著「上海更新」的成功，以太幣價格一路飆升，最近升至2100美元水平，創下近1年高位，年初至今已經累積升幅至七成七，但仍落後於2023年比特幣83%的價格漲幅。FundStrat數字資產策略負責人肖恩法瑞爾上周表示，市場對以太坊提款的悲觀情緒被證明是過度的。


　　另外，美國眾議院金融服務委員會發布了穩定幣法案的草案版本，提議包括暫停使用其他加密貨幣支持的穩定幣，以及研究中央銀行數字貨幣(CBDC)的要求。該法案可在委員會的聽證會頁面上找到，並且是2023年通過的第一個主要加密立法，立法原因是在過去一年中發生了兩起涉及穩定幣的關鍵事件之後：terraUSD(UST)的崩潰和LUNA事件，以及第二大的美元代幣(USDC)。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報29857.52元，跌1.5%(24小時比較．下同)；以太幣現報2081.49元，跌1.75%；艾達幣報0.4415元，跌2.15%；瑞波幣報0.5115元，跌1.78%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01918

融創中國

2.120

異動股

02333

長城汽車

10.260

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.830

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01918 融創中國
  • 2.110
  • 02333 長城汽車
  • 10.240
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.850
  • 01208 五礦資源
  • 3.150
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 128.900
股份推介
  • 00960 龍湖集團
  • 24.800
  • 目標︰$25.10
  • 00327 百富環球
  • 6.530
  • 目標︰$7.50
  • 00631 三一國際
  • 8.280
  • 目標︰$8.615
  • 01053 重慶鋼鐵股份
  • 0.860
  • 目標︰$14.20
  • 00168 青島啤酒股份
  • 84.150
  • 目標︰$92.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 94.350
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.850
  • 00700 騰訊控股
  • 365.200
  • 00005 滙豐控股
  • 57.000
  • 00001 長和
  • 50.650
報章貼士
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.850
  • 目標︰$3.30
  • 00780 同程旅行
  • 17.360
  • 目標︰$20.00
  • 01052 越秀交通基建
  • 4.470
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

17/04/2023 10:17  《異動股》商湯跌4%，遭軟銀減持五千萬股，套現1.39億元

17/04/2023 09:23  恒指低開64點報20374，京東跌2%，匯控逆市升2%

17/04/2023 09:10  【聚焦人幣】易綱:人幣常規干預基本停止，澄清無大規模資本外逃

17/04/2023 08:28  【大國博弈】據報中國拒絕重新安排布林肯訪華

17/04/2023 07:53  滙控(005)售法國零售銀行業務不確定，撥回20億美元減值

17/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒５６億元，買中移動沽盈富

17/04/2023 08:02  【大行炒Ｄ乜】富瑞調高滙控、渣打目標價，高盛、滙證跟進濠賭股

14/04/2023 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８４９８，美元兌人幣升報６﹒８４７９

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】以太幣創近一年高，年初至今升七成七
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》內地獨董制改革　A股全周升0.3%　人幣創三周高
人氣文章

新聞>財經熱話

【下周策略】郭思治：恒指企穩五大平均線上 下個目標先睇20750
品味生活
生活
人氣文章

政是有心．余君雋

夏主任，你真肯定特區施政？
人氣文章

時事要聞

消費券後日派 商戶優惠加碼 抽獎可獲環球機票
人氣文章

暢所欲妍．屈穎妍

一個月90萬的排場 8
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

時鐘酒店見聞分享！SM、地鐵站、課室、診所，邊個主題房最刺激好玩？Book房如何做到免尷尬？情侶竟會鬥High鬥大聲唔怕醜？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

星期日限定！$998 Rosewood美式扒房四道菜煙燻烤牛肉晚餐！12安士煙燻純種荷斯坦牛超軟滑多汁！捧腹都要加配足料蟹餅！
人氣文章

Fashion

東京尋寶！3間東京必逛中古二手精品店推介！Chanel、Hermes、LV 經典款甚至停產款都有！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
私院推資助計畫助基層患者！$100一節物理治療！哪些人合資格申請？
人氣文章
經常聲沙？聲帶生瘜肉說話如針拮！每3人就有1個患聲線障礙！微創手術幫助還原靚聲
人氣文章
為對方傾盡所有就是愛？費盡心力博取歡心，卻未必能滿足對方內心
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2023 10:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2023 10:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2023 10:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/04/2023 10:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章國際動態17/04/2023
據報中國拒絕重新安排布林肯訪華
人氣文章財經熱話17/04/2023
【虛幣世界】以太幣創近一年高，年初至今升七成七
人氣文章中國故事14/04/2023
《神州經脈》內地獨董制改革　A股全周升0.3%　人幣創三周高
人氣文章財經熱話14/04/2023
【下周策略】郭思治：恒指企穩五大平均線上 下個目標先睇20750
人氣文章財經熱話14/04/2023
【五一炒D乜】客量恢復理想　大行看好五一旅遊需求　三大航股吼位買入等起飛！
人氣文章香港要聞14/04/2023
【數字峰會】中銀香港：香港需完善金融基建以接通全球數字化經濟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金