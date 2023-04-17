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連敬涵：商湯中長線3元以下可部署　阿里巴巴或回落至85元

17/04/2023

嘉賓：香港股票分析師協會理事 連敬涵

 

　　繼日本軟銀部署減持阿里巴巴(09988)之後，上星期五（14日）收市後再披露加快減持商湯(00020)，近日商湯因AI概念炒上，股價曾高見3.7元後四連陰，急速回落兩成半，大股東減持對股價造成多大壓力？現價若為中長線部署值博嗎？受近期國際油價持續高企帶動，石油相關股維持強勢，同時吸引北水資金部署。雖然油組宣布加大減產規模，惟市場普遍預料美國今年將陷入經濟衰退，或拖累對原油需求。利好利淡因素共存，應如何判斷油價後向？另外，Kingston亦會分析上周五創52周新高的中芯(00981)前景，在中美角力仍未緩和下， 位處風眼的芯片股何去何從？

 

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