  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

易綱:人幣常規干預基本停止，澄清無大規模資本外逃

17/04/2023

　　美國過去多次批評中國在匯率管理方面缺乏透明度，正在美國出席國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行會議的中國人民銀行行長易綱回應，中國已基本停止對人民幣的常規干預，未來或可逐步減少進場干預規模和頻率，從而逐步退出匯市干預，讓人民幣供需由市場決定。

 



利率是關鍵，匯率必須主要由市場決定

　　易綱表示，過去人行為保持人民幣匯率穩定，干預確為常態，但若長久下去，歷史經驗證明:「總有一天市場會『打敗』人行」。他表示，若有正確的貨幣政策，人行的干預應該愈少愈好。他又強調，他並未宣布「不干預匯市」，當市場動盪時人行仍保留進場干預的權利，但基本上可以稱之為有管理的浮動機制。他重申，利率是關鍵，匯率必須主要由市場決定，這是他想傳達的基本訊息。


　　易綱還說，中國政府利用匯率和貨幣政策成功的將通脹壓力穩定地保持在2%左右，中國正在追求一個平衡的資本經常帳，而非保持盈餘。人行將透過引導貨幣政策，使實際利率略低於潛在經濟增長率。

澄清沒有大規模資本外逃，中美匯率處均衡狀態

　　被問及人民幣何時可以自由兌換，易綱以「沒有具體日期」回應，但政策基礎是提高貨幣易用性。他說，現時中國民眾每年最多可以兌換5萬美元外幣，99%人都沒有用完這個配額，意味配額沒有施加限制。


　　至於今年年初以來人民幣受美元影響波動劇烈，資本外流因此加劇，對此易綱在會上澄清，中美匯率處於「平衡」狀態，並沒有突然大規模資本流出。


　　今年3月歐美銀行危機為全球經濟前景帶來陰霾，易綱就人行角色表態，認為在正常時期，人行可以將貨幣政策及金融體系分開處理，純粹為了解決通脹問題而實施貨幣政策。但當系統性風險可能波及國家金融穩定時，人行便無法將兩者完全分開。


　　此外，被問及中國是否會加入日本發起的協調斯里蘭卡債務重組的共同平台時，易綱表示，如果能夠合作及平等、公平的分擔負擔，此舉確實可解決問題。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

01918

融創中國

2.130

異動股

02333

長城汽車

10.260

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.810

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01918 融創中國
  • 2.120
  • 02333 長城汽車
  • 10.220
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.810
  • 01208 五礦資源
  • 3.260
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 129.000
股份推介
  • 03066 ＦＡ南方比特幣
  • 13.410
  • 目標︰$15.20
  • 00960 龍湖集團
  • 24.800
  • 目標︰$27.00
  • 00327 百富環球
  • 6.530
  • 目標︰$7.50
  • 00631 三一國際
  • 8.310
  • 目標︰$8.615
  • 01053 重慶鋼鐵股份
  • 0.860
  • 目標︰$14.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 94.050
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.810
  • 00700 騰訊控股
  • 364.200
  • 00005 滙豐控股
  • 56.900
  • 00941 中國移動
  • 68.100
報章貼士
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.810
  • 目標︰$3.30
  • 00780 同程旅行
  • 17.220
  • 目標︰$20.00
  • 01052 越秀交通基建
  • 4.480
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

17/04/2023 10:17  《異動股》商湯跌4%，遭軟銀減持五千萬股，套現1.39億元

17/04/2023 09:23  恒指低開64點報20374，京東跌2%，匯控逆市升2%

17/04/2023 09:10  【聚焦人幣】易綱:人幣常規干預基本停止，澄清無大規模資本外逃

17/04/2023 08:28  【大國博弈】據報中國拒絕重新安排布林肯訪華

17/04/2023 07:53  滙控(005)售法國零售銀行業務不確定，撥回20億美元減值

17/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒５６億元，買中移動沽盈富

17/04/2023 08:02  【大行炒Ｄ乜】富瑞調高滙控、渣打目標價，高盛、滙證跟進濠賭股

17/04/2023 10:05  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，隔夜拆息跌至１﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

易綱:人幣常規干預基本停止，澄清無大規模資本外逃
人氣文章

新聞>開市Good Morning

連敬涵：商湯中長線3元以下可部署　阿里巴巴或回落至85元
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】以太幣創近一年高，年初至今升七成七
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

米芝蓮2023｜澳門必比登推介7大上榜餐廳！一次睇勻必試菜式！老餐室心機燉陳皮鴨/人氣蝦籽麵/榜上唯一家庭式葡菜
人氣文章

時事要聞

子女移民 7成「留港長者」孤單抑鬱 近8成社交孤立屬高風險
人氣文章

時事要聞

消費券後日派 商戶優惠加碼 抽獎可獲環球機票
DIVA CHANNEL
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

遠端接吻機：想接吻卻沒有對象，一雙矽膠嘴唇能否一止心癮？
人氣文章

Fashion

用消費券替衣櫥換季！好看百搭小眾特式涼鞋：西班牙工匠手製HEREU、極簡主義Marsèll、型格未來風Coperni
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

歷史建築內的高級西班牙餐廳！嘗盡西班牙時令美味：極鮮味鬼爪螺、紅蝦！油香滿滿香煎鱈魚、吞拿魚腩刺身、伊比利亞黑毛豬肩胛
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膝關節痛有好多原因！物理治療師教點分辨！兩個動作即Check自己係咪傷膝人士！
人氣文章
更多時鐘酒店見聞分享！邊個時段最多人偷情？傳說中Sugar Daddy真實存在？房內有無CCTV？年輕人竟然喺呢度獻出第一次！
人氣文章
鬧蛋荒可以改食哪些食物補充蛋白質？營養師：小心蛋白質過量傷肝腎、流失鈣質！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2023 11:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2023 11:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2023 11:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/04/2023 10:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章國際動態17/04/2023
日本首相演說時遭爆炸物襲擊，選舉形勢更複雜
人氣文章中國故事17/04/2023
易綱:人幣常規干預基本停止，澄清無大規模資本外逃
人氣文章開市Good Morning17/04/2023
連敬涵：商湯中長線3元以下可部署　阿里巴巴或回落至85元
人氣文章國際動態17/04/2023
據報中國拒絕重新安排布林肯訪華
人氣文章財經熱話17/04/2023
【虛幣世界】以太幣創近一年高，年初至今升七成七
人氣文章中國故事14/04/2023
《神州經脈》內地獨董制改革　A股全周升0.3%　人幣創三周高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金