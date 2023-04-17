【五一炒D乜】消費券發放人流旺 周大福上季銷售對辦 惟大行看法分歧寧吼六福？

隨著香港與內地全面恢復通關，相信今年「五一黃金周」內地旅客人數將大幅增加，適逢昨日(16日)港府向市民發放新一輪首期3000元消費券，據報昨日全港多個商場均人流暢旺，近期金價屢創新高，金飾成掃貨目標之一，周大福(01929)今日(17日)曾飆逾半成，六福集團(00590)亦曾升逾2%，兩間公司近日先後公布上季銷售數據，皆表現不俗，惟大行對周大福看法分歧，六福則獲花旗及高盛齊唱好。無論如何，隨著「五一」臨近，料兩隻股份仍有機會再「落鑊」。

(周大福網頁傳媒資料庫)

新地：消費券疊加「五一」 料旗下商場4至5月生意增三成

港府昨日向大約640萬名合資格市民發放今年消費券計劃首期3000元消費券，財政司司長陳茂波料消費券將為市場注入200億元，相等於本港單月零售額約60%，可提振經濟0.6個百分點。以昨日所見，全港多個商場均人山人海，有豪客勁花25萬元買金飾，有商場在15分鐘內售出120部iPhone。新地執行董事馮秀炎指，消費券發放加上五一黃金周將至，料新地旗下商場4至5月生意及人流按年升25至30%，當中料精品金飾及家用電器最受惠，平均生意按年升20%。

對於香港連續3年派發消費券，世邦魏理仕認為這將確保零售市場穩健復甦，同時旅遊消費有望增長，而隨著未來幾個月旅客的逐漸回歸，加上消費券提振香港消費，預計今年第二季及第三季的零售總額將出現強勁增長。

旅發局：五一內地客將達疫情前一半 攜程：赴港旅遊訂單飆升



此外，香港與內地全面恢復通關已逾兩個月，近日香港旅遊發展局總幹事程鼎一表示，香港旅遊業復蘇速度理想，入境的內地旅客人數已恢復到疫情前45%，預計下一個訪港旅客高峰是五一黃金周，屆時訪港人數將達到疫情前的50%。

另4月1日起，內地鐵路部門將逐步增開廣深港高鐵香港西九龍站與廣東省內跨境列車40列、與廣東省外的長途跨境列車22列，每日跨境高鐵列車開行數量將由目前102列增至164列，66個站直通西九龍站，基本恢復至2019年開行水平。攜程數據顯示，隨著廣東省外赴港跨境列車開售，五一內地赴港旅遊訂單量較4月初(4月1日至5日)大增213%，赴港跟團遊訂單環比4月初增長7.2倍。

周大福上季零售值按年增14.2% 港澳同店銷售增96.5%

值得留意，周大福及六福近日先後公布上季銷售數據，其中周大福截至2023年3月31日止第四財季零售值按年增長14.2%，當中中國內地增長9.6%，香港、澳門及其他市場增長71.2%。另中國內地同店銷售下跌5.6%，同店銷量下跌12.3%；香港及澳門同店銷售增長96.5%，同店銷量增長10.3%。按產品劃分，中國內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售下跌19.3%，香港及澳門增長99.2%；中國內地黃金首飾及產品同店銷售下跌2%，香港及澳門增長116.5%。

集團季內於中國內地淨開設248個零售點，包括淨開設250個周大福珠寶零售點；香港淨關閉2個周大福珠寶零售點，於其他市場淨開設2個周大福珠寶零售點。





大和料周大福盈利將強勁反彈 目標價升至19.5元

大和發表研究報告指，周大福旗下內地業務業績顯著改善，3月份同店銷售按年升20%，對比首兩個月為下跌12%。按產品劃分，黃金首飾的同店銷售下降2%，但產品均價增長6%。管理層又透露期內所有渠道的毛利率都有所改善，並預計核心營業利潤率將受嚴格的成本管理和優化的定價策略所推動。在經營槓桿的推動下，預計周大福2024財年盈利將按年強勁反彈28%，當中以港澳業務表現領先，重申「買入」評級，目標價從18元升至19.5元。

摩通表示，周大福管理層指公司旗下內地業務於3月同店銷售增長已回復20%以上，屬積極性驚喜，料市場反應正面，將其目標價由19元升至20元，維持「增持」評級。另國盛證券稱，周大福作為珠寶首飾行業龍頭，渠道端加快低線城市拓展速度，產品端優化研發設計，同時重視消費者觸達，維持「買入」評級。

美銀：同店銷售恢復仍有不確定性 予目標價13.4元

不過，美銀認為，周大福同店銷售恢復仍有不確定性，因潛在的本地品牌市場份額流失，以及通關後消費轉移至海外。公司2023財年下半年的毛利率有所改善，得益於成本控制措施及定價優化；新產品方面，Wonderful Life系列的銷量亦超出管理層預期，將目標價由13.2元微升至13.4元，重申「遜於大市」評級。

瑞銀指，周大福上季銷售按年增14.2%，高於該行預期，主要是由於內地的同店銷售跌5.6%，好於該行預期的高單位數跌幅，以及門店擴張速度快於預期。瑞銀看好集團，認為中國消費者對婚禮、送禮及到香港旅遊的需求被壓抑，其利潤率攤薄後提高盈利能力的戰略是過去兩年積極擴張的結果。考慮到上季銷售好於預期，同時管理層下調門店擴張預期及高質量發展戰略，目標價由22元降至21元，維持「買入」評級。

六福上季整體同店銷售按年增83% 港澳市場反彈1.2倍

六福上周四(13日)公布，截至今年3月31日止第四季整體同店銷售按年增長83%，扭轉之前季度的負增長，其中黃金產品的同店銷售增長為92%。由於通關後港澳的旅客人流及消費大幅改善，第四季港澳市場的同店銷售增長為124%，黃金產品的同店銷售增長為145%，定價首飾產品則為88%。香港第四季整體同店銷售增長與澳門相若，於季內合計的零售值按年計錄得約140%升幅。另於第四季在中國內地淨增加30間店舖，共有3029間店舖；全球共有3105間店舖。

花旗升六福目標價至32.8元 高盛指比周大福更受惠旅遊復甦

花旗指，基於中國內地開放邊境後旅遊消費步伐回升，將六福2024及2025財年純利預測上調19%，以反映香港及澳門市場更高的收入預測。不過，將六福2023財年純利預測下調4%，以反映黃金銷售組合更高拖低公司毛利率的預期。目標價則由27.6元升至32.8元，評級「買入」。

高盛亦維持六福「買入」評級，更指偏好六福多過周大福，預期六福更受惠港澳及內地旅遊業復甦，加上估值吸引，市帳率(PB)僅1.1倍，又預期未來數年息率穩定，管理層致力控制現金流，以及為股東帶來回報。此外，集團上季港澳和內地同店銷售增長好過預期，主要受黃金產品推動，其中內地同店銷售同比增長5%，比疫前高13%，3月在低基數效應下，自營及特許店均有四成同比增長。港澳同店銷售同比增長124%，相當於2018財年第四季的83%，恢復至2019下半年以來最高水平，維持「買入」評級，目標價維持29.4元。

周大福今日收市升1.39%報16元，最多升5.7%至16.68元，六福則跌0.19%報26.25元，曾升2.28%至26.9元。其他金飾股個別發展，周生生(00116)跌0.73%報10.88元，景福(00280)升1.41%報0.36元，謝瑞麟(00417)無升跌報1.32元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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