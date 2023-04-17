政府擬下月10日推出支援大灣區醫管局病人先導計劃

醫衞局公布，擬於5月10日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓居住於大灣區的合資格香港市民可於香港大學深圳醫院接受資助診症服務，以尋求更有效方式支援居於大灣區的香港市民的醫療需要。



為照顧因疫情期間的強制檢疫措施而無法如常往來香港與內地的醫管局病人，特區政府在2020年11月推出特別支援計劃，委託港大深圳醫院為居於大灣區、已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的病人提供受資助的跟進診症服務。隨著疫情持續紓緩及兩地通關復常，現有的特別支援計劃將於今年5月9日完結。



政府參考特別支援計劃的經驗，認為有關安排有助支援於大灣區居住的香港市民的醫療需要，因此建議緊接於5月10日推出先導計劃，讓居於大灣區的合資格香港市民可繼續於港大深圳醫院接受資助診症服務。醫衞局將於本周三(19日)在立法會衞生事務委員會會議上徵詢議員對先導計劃的意見，並於稍後向立法會財務委員會申請批准。修訂特別支援計劃原先核准項目的承擔額的適用範圍，以供先導計劃使用。



醫衞局發言人表示，先導計劃有助特區政府進一步分析及評估居於大灣區的港人在內地的求醫習慣，特別是香港與內地之間全面恢復正常往來後有關服務的使用情況及對香港公營醫療體系的影響，以期研究如何更有效照顧在內地生活，特別是居於大灣區的香港市民的醫療需要。政府亦會繼續研究進一步擴展長者醫療券於大灣區的適用醫療機構，或以醫療券資助居於大灣區的長者購買內地醫療保險等措施。

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