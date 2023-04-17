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【專訪】陶冬：中國臨通縮考驗　急需改變預期（有片）

17/04/2023

　　中國3月CPI按年升0.7%，按月降0.3%，PPI按年降2.5%，引發是否進入通縮時代的討論。對此，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時認為，全世界都在通脹，中國經濟卻面臨通縮的考驗；要打破通縮心態，關鍵在於改變預期。

 

　　他指出，通貨緊縮有狹義和廣義兩種說法:狹義指的是CPI指數成為負值，中國經濟還沒有到那一步，不過看過去幾個月的價格走勢，風險在明顯上升；廣義通縮指的是企業和居民的預期出現了變化，經濟行為趨向收縮。以此定義，我們已經進入了通縮狀態。

 

　　他表示，通縮的本質，是預期發生結構性改變，導致經濟活動低迷，並產生出自我生成的連鎖反應。對企業而言，沒有加價能力，因此不願意借貸擴張；對消費者而言，擔心收入下降和失去工作，消費行為變得謹慎，房地產需求低迷。

 

需要更具爆發力的政策刺激

 

　　陶博特別指，目前中國的通縮現象，屬於「非典型」的，它發生在經濟的上行周期。一方面，GDP增長在恢復中，銀行貸款規模之大十分罕見；另一方面，消費信心低迷，民企投資意願不強。究其原因，是龐大的銀行中長期貸款，主要去了地方融資平台，刺激政策沒能將貨幣擴張轉換成全方位的信用擴張，未能將地方平台投資轉換成不同企業的全方位投資，換句話說乘數效應沒有起來。

 

　　他表示，短期針對通縮傾向，需要更具爆發力的政策刺激，尤其在貨幣政策上，來打破逐漸固化的預期。在此之前，小民企和小老百姓應該控制好槓桿，盡量自保。甚麼時候大規模的量化寬鬆政策出來了，甚麼時候新的周期就開始了！「不必太悲觀，但要做好防範措施。」

 

 

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