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【虛幣世界】比特幣突破3萬後回吐，分析料短期先落後上

18/04/2023

　　比特幣近期走勢先突破30000美元後回落，目前在29500美元水平徘徊，受上周溫和樂觀的通脹數據的鼓舞，投資者將比特幣的價格自去年6月以來首次突破30000美元。然而，加密貨幣資產管理公司BitBull Capital的首席執行官Joe DiPasquale，短期走勢仍不可太樂觀。


　　他解釋，即使它突破了30000美元，價格也可能會在下行尋找支撐，並可能在另一波上漲之前盤整，好友可能希望未來幾天從28000美元至29000美元的區間強勁反彈並收復30000美元，但在反彈前跌至23000美元，上行可能需要更長的時間才能實現。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報29330.59元，跌0.34%(24小時比較．下同)；以太幣現報2071.48元，跌0.12%；艾達幣報0.4322元，跌0.44%；瑞波幣報0.5118元，升0.16%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
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