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潘鐵珊：料外資流入港股避險　恒指若突破21200點可上望21700點

18/04/2023

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊 / 華夏基金(香港)高級經理 李星宇

　　滬深指數昨日（17日）齊齊向上，資金積極入市，兩市總成交金額已連續10個交易日突破萬億元人民幣，上證綜合指數創逾9個月高位，加上北水積極入市，推動港股跟隨向上，恒指有望尋向上突破？中字頭股落鑊炒上，中移動(00941)、中石油(00857)、中芯國際(00981)等皆創52周高，與短炒內地經濟數據有關抑或估值重估關係較大？另外，周大福(01929)公布第四季銷售數據後獲大行跟進，惟看法分歧，向上空間有幾大？若憧憬「五一黃金周」的話，有甚麼股份可留意？

 

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