匯控遭摩通唱淡終止三連升 下月股東會兩議案表決存變數

美股進入業績期，大型銀行花旗、摩通及富國銀行季績都好過預期，市場對銀行業危機的憂慮進一步紓緩，匯控(00005)及渣打(02888)均錄三連升，惟隨著遭摩通下調目標價，連升走勢今日(18日)終斷纜，其中匯控更同時遭摩通下調評級至「中性」，指其信用風險正上升，股價最多跌逾2%，惟收市跌幅略為收窄，可能憧憬高盛、美國銀行及摩根士丹利等同樣業績理想。不過要留意，近日匯控消息多多，除出售法國零售銀行業務存變數外，下月5日將召開股東大會，屆時將投票表決由小股東提出有關分拆業務及股息政策的兩項議案，據悉大股東平保(02318)傾向投贊成票，加上美國今年稍後可能出現經濟衰退，以及利率前景不確定，匯控股價走向難料。

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摩通：淨利息收入恐減信用風險上升 降匯控評級至中性

摩通發表研究報告指，匯控和渣打股價由年初至今分別升21%及9%，均跑贏恒生指數，惟鑑於每股盈利和資本回報率的潛在下行風險，對區域性銀行持謹慎態度，而隨著美聯儲可能降息以及存款啤打值上升，預計淨息差將在今年按年達到峰值，使淨利息收入面臨下行風險。而在不利的宏觀背景下，信用風險正上升，將匯控評級從「增持」下調至「中性」，因為估值似乎不那麼具有防禦性，而且與渣打相比，其減值費用的上行風險更大，預計其稅前盈利增長將在今年首季達到頂峰，首季業績公布後是鎖定部分利潤的好時機，將其目標價由66元下調7.6%至61元，渣打目標價由85元下調8.2%至78元，但予渣打「增持」評級。



摩通又將2023及2025年匯控調整後的每股盈利預測分別上調3.5%和2%，2024年預測則下調0.8%，其正面影響主要來自其保險業務採用新會計準則(IFRS17)對非淨利息收入的影響，部分被較低的貸款增長和較高的減值費用所抵銷。至於渣打調整後的每股盈利預測分別下調4.1%、1.2%及上調0.6%，以反映更高的信貸成本。

不過，花旗將匯控目標價由62.9元升至63.9元，維持「買入」評級；將渣打目標價由76.5元降至69.8元，維持「中性」評級。富瑞則將匯控目標價由85.06元升至87.64元，將渣打目標價由89.61元升至97.38元，均維持「買入」評級。

大摩：延遲出售法零售業務影響有限 予目標價64.6元

另外，匯控出售法國零售銀行業務存變數，集團近日公布，由於利率自銷售條款商定後大幅上升，對收購作出相關公允值會計處理使買方完成交易變得不確定，各方繼續致力落實出售事項，惟有待商定適當修訂條款，意味交易出現延誤。倘交易於明年5月31日前仍未完成，儘管可延長至明年11月30日，框架協議屆時亦將自動終止，而有關業務將繼續作為集團一部分進行管理。倘出售事項未能繼續進行，將不會對其指引或績效構成重大影響，而有關業務不再分類為持作出售用途，並於截至3月31日止首季撥回20億美元減值。

摩根士丹利認為匯控延遲出售法國零售業務影響有限，由於買賣雙方對是次交易維持承諾，延遲交易表示有關業務不再定義為待售，匯控有可能回撥在去年撥備的20億美元金額，將對核心一級資本溫和有利。另外，2022年法國零售業務稅前盈利約為1億美元，以後對盈利影響微不足道。惟延遲交易顯然令人失望，希望只是暫時性，同時資本得益亦應視為臨時性質，因為重新商討條款具風險，但長遠而言，對匯控影響只屬溫和，予匯控目標價64.6元，評級「增持」。

傳平保贊成匯控小股東分拆及派息議案 顧問機構籲投反對票

另值得留意，匯控將於下月5日在英國召開股東大會，屆時將討論及投票表決由小股東提出兩項議案，包括但不限於分拆亞洲業務策略檢討，以及股息政策。據熟悉匯控第一大股東平保觀點的人士表示，平保已仔細研究香港小股東團體提出關於要求匯控承諾將股息恢復到新冠疫情前水平，推動管理層定期考慮結構性改革的決議案，平保傾向投贊成票。另邊廂，據報獨立投票顧問機構Glass Lewis建議匯控的基金股東投反對票，指匯控去年已就重組和分拆等方向諮詢獨立顧問，並已向股東解釋其國際定位和環球網絡的重要性，而近年部分業務盈利和回報有所回升反映公司策略具說服力。



匯控行政總裁祈耀年日前在集團網頁視頻亦表示，董事會強烈建議股東投票反對議案，強調董事會及管理層已經對激進的架構重組方案深入討論，並為有關內部假設及分析尋求獨立第三方意見和審計，確保分析公平及中肯，結論是重組建議並非對股東最有利，反而會大幅降低銀行市值和利潤，影響未來派息。



摩通花旗季績勝預期 銀行體系危機憂慮紓緩

另方面，自3月初發生美國區域銀行「爆雷事件」，市場擔心銀行體系危機惡化，但被視為事件受益者的大銀行卻最先恢復元氣，上周五(14日)多家美國大型銀行放榜，受惠利率上升，季績標青，帶動股價走強。其中摩通首季盈利按年急增52%至126.2億美元創新高，每股盈利4.1美元，市場預期為3.4美元；淨利息收入按年增長49%至208億美元，創下單季度歷史新高。花旗首季淨利按年增7%至46億美元，每股盈利錄1.86美元遠勝預期；富國銀行淨利息收入亦多過預期。高盛、美國銀行、摩根士丹利等亦預計在本周公布季度盈利報告。

匯控今日收市跌0.97%報56.35元，最多跌2.11%至55.7元，成交6.86億元。渣打則跌0.48%報62.75元，最多跌1.98%至61.8元。至於其他本地銀行股，恒生(00011)跌0.17%報114.9元，中銀香港(02388)升0.2%報25.4元，東亞(00023)升0.2%報10.02元，大新銀行(02356)升1.26%報6.42元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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