地建會梁志堅倡撤「辣招」 李家超指現行樓市措施仍適用

地建會執委會主席梁志堅見傳媒時表示，估計本港地產市場將慢慢復甦，現時市道較一般，但亦適合上車客。他預料，8、9月樓市會較明朗。

（Rex攝）



雖然今年首季3項「辣招」稅（額外印花稅SSD、買家印花稅BSD及從價印花稅DSD）稅款達16.91億元，按季上升64.4%，創去年第二季後新高。不過，梁志堅指出，生效逾10年的「辣招」實際上名存實亡，其遏止樓市炒賣任務經已完成，應予以取消。就算不以一刀切，亦應慢慢減辣，否則為「阻住地球轉」。



他提到，政府有顧慮放寬「辣招」後，樓價會大幅反彈，但他認為，現時環境難以見到樓市會有上述反應。商會會就此向政府反映意見，但終究取決於財政司司長看法。他重申，今日難見樓市「冚冚聲」反彈，撤辣只是幫助投資人士及招攬人才。



雖然梁志堅未有提及3款稅項撤銷時序等，但他指出，不是只為地產商生意著想，辣稅實際上阻礙人才招攬，例如若人才來港需要置業，7年後才退回稅項，將對其有影響。

地建會：5-7年內本港覓地仍困難 料地價長遠趨穩

梁志堅表示，長遠地價趨穩定，惟可見5至7年內，本港覓地仍存困難，商會有就此與政府交流，亦相信政府正在相關方面下功夫。他又指，北部都會區及明日大嶼為地產商未來生存之道（bread and butter），政府現仍需地產商幫忙建設。對於政府首次於賣地計劃中加入青年宿舍，他認為，以政府立場而言，不會令地產商無生意做。



梁志堅又預料，長遠地價趨向平穩。他提到，過往有段時間發展商搶地，令價錢飆升30%至40%，因此最緊要為「大地主」政府拿出土地拍賣。



住宅地將較受歡迎 簡約公屋發展年期延長對「大家都好」



對於近期補地價金額下跌，以及投地出現流標情況。梁志堅認為，發展商對地價敏感及對市道了解，知道市道不佳而小心投地，現時就算內房亦較以往了解市況。但早前見政府有以較便宜價錢批地，起碼政府了解市道回落。他預測，後市以住宅地會較受歡迎。



簡約公屋方面，他表示，由於市民、發展商參與不足，政府將其發展年期延長至約8年，冀讓私人發展商參與對「大家都好」，且發展有關土地時，亦會連帶發展周圍交通。

地建會倡撤辣 李家超：現行針對樓市措施仍適用

（新聞圖片）

港澳辦主任夏寶龍在港考察6日，會見多個不同商會，但不包括地產建設商會。被問及為何是次考察未有與地產建設商會會面，行政長官李家超表示，夏寶龍行程很緊密，每個環節都有時間限制，有時更會超時，影響其他行程，每次考察活動均有行程、人數等考慮。



至於地建會執委會主席梁志堅促請當局撤銷樓市辣招，又形容措施「阻住地球轉」，李家超回應指，財政司司長已經多次講過，政府評估認為這些樓市措施仍然適用。



對於未有考察劏房，李家超表示，有考察土地房屋發展計劃，其中，交椅洲填海和北部都會區兩大發展規劃正正是為了提供足夠土地滿足房屋土地和經濟發展需要，他又引述夏寶龍指，未來會再來港考察。

撰文：經濟通採訪組

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