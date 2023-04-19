【虛幣世界】比特幣企穩3萬大關，市場關注被充公比特幣

比特幣經過多日盤整之後，終於企穩30000美元關口，但市場則關注美國政府早前充公的5萬枚比特幣，因可能流入市場而引起市場動盪。



消息指，美國政府早前充公了絲綢之路駭客所盜取的51680枚比特幣，並且在3月14日於市場出售第一批，而美國政府預計，將在一年內分批售出剩餘的4 萬多枚比特幣，消息引起市場熱烈討論，擔憂會對比特幣價格造成衝擊。



對此，加密貨幣分析師Maartunn發推文認為，美國政府的賣出時間可能存在規律，每隔73天出售一次。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報30302.58元，跌0.26%(24小時比較．下同)；以太幣現報2096.24元，跌0.35%；艾達幣報0.4415元，跌0.45%；瑞波幣報0.5270元，跌1.03%。



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