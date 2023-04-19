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熊麗萍：港股靜待美聯儲議息　美企業績左右個別板塊

19/04/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　內地上日（18日）公布第一季國內生產總值（GDP）增長4.5%；而「三頭馬車」當中，零售數據亦遠勝市場預期，惟工業及固投數據未如理想，預料第二季有望由消費續帶動經濟？中央或人行出手刺激經濟的可能性有多大？現時正值美股業績期，對港股又會造成甚麼影響？外電引述消息指，內地當局最新打算將螞蟻集團罰款額定為約50億元人民幣，較以往流傳版本少約四分之一，網絡平台股有望迎來曙光？整改後相關股份值博率多高？5G相關股陸續公布首季業績，Conita醒你績後部署策略！有傳中移動(00941)擬收購香港寬頻(01310)，上日股價已充分反映利好作用？近期累升不少的汽車板塊，能否將炒風傳導至汽車零部件股？

 

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