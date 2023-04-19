熊麗萍：港股靜待美聯儲議息 美企業績左右個別板塊

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

內地上日（18日）公布第一季國內生產總值（GDP）增長4.5%；而「三頭馬車」當中，零售數據亦遠勝市場預期，惟工業及固投數據未如理想，預料第二季有望由消費續帶動經濟？中央或人行出手刺激經濟的可能性有多大？現時正值美股業績期，對港股又會造成甚麼影響？外電引述消息指，內地當局最新打算將螞蟻集團罰款額定為約50億元人民幣，較以往流傳版本少約四分之一，網絡平台股有望迎來曙光？整改後相關股份值博率多高？5G相關股陸續公布首季業績，Conita醒你績後部署策略！有傳中移動(00941)擬收購香港寬頻(01310)，上日股價已充分反映利好作用？近期累升不少的汽車板塊，能否將炒風傳導至汽車零部件股？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名