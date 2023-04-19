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港島凌晨大停電 過百宗市民被困升降機 東區大範圍電網被中斷

19/04/2023

　　早前大西北發生大停電，本次則輪到港島區。消息指港島南區及東區於19日凌晨接近1時發生大停電，其中包括北角、小西灣、柴灣、鴨脷洲利東邨及灣仔堅拿道西一帶，多幢大廈漆黑一片，消防處接獲過百宗停電及升降機被困報告，連交通燈亦被「殃及池魚」，幸好事件發生於凌晨，而未造成交通意外。


　　有網民表示，事發時大廈燈突然一閃，約一秒後突然再著，不過多區大廈電壓突然驟降，令部分大廈曾兩度停電，市民手機網絡及寬頻服務一度中斷。另外，柴灣至西區一帶超過20組交通燈亦突然失靈，今早運輸署宣布，大部分交通燈大致正常，但仍有部分未恢復，呼籲駕駛人士經過中區、西區、東區、南區及灣仔區等路段時，應格外小心及耐心駕駛。　


　　港燈發言人表示，供電系統在今日零時49發生故障，導致港島多處地區出現電力中斷。經緊急處理後，已於凌晨1時37分全面恢復正常，港燈正調查事故原因，對事件引起的不便，深感抱歉。發言人提醒客戶，在故障期間引致的電壓驟降，會影響部分對電力較為敏感的電力設備，例如電腦，升降機及冷氣系統等，在電壓恢復正常後，需要由負責有關設施的電力工程人員重新啟動，以恢復受影響設施的電力供應。

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