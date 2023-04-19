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《京城近觀》沙塵暴頻發　都是蒙古國惹的禍？

19/04/2023

 　　上周，沙塵暴成為了全國關注的焦點。這場沙塵暴來勢洶洶，威力巨大，席捲了大半個中國，秦嶺以北黃沙滾滾，京津冀地區以外，甚至地處江南的杭州、紹興、嘉興都要「吃土」，空氣質量指數達到重度污染以上等級，沙塵暴範圍是近十年最廣的一次。


　　近年中國大範圍沙塵暴次數總體趨降，取而代之的是霧霾的侵襲，如今霧霾治理漸見成效，沙塵暴卻又去而復返。今年以來，中國已出現8次大範圍沙塵天氣。4月9日以來，北京的沙塵天氣過程達到沙塵暴級別，由於低空反氣旋的影響，本已南下的沙塵又回流，直到15日沙塵才大致消失，被網友調侃稱為「回鍋沙」。上周幾乎整整一周，黃色的沙塵遮天蔽日，把北京籠罩其中。

黃色的天空　藍色的太陽　泥色的雨點　帶著土味的風

　　黃沙漫天飛舞，天空變成灰黃色，又像黃色的霧，能見度降低，空氣彌漫著沙塵味道，連風都是帶土味的。沙塵天氣也讓北京上空出現了火星同款的「藍太陽」。氣象專家解釋，這是因為沙塵天氣中，米氏散射作用出現，導致從地面上光線看過去就少了紅色，總體顏色就偏藍，這也是沙塵天氣之下常見現象之一。

 

沙塵暴下，北京再現火星同款「藍太陽」，專家稱藍太陽是沙塵暴下常見現象。(黃燕明攝)


　　灰塵隨時可能飛入眼睛、嘴巴和鼻孔，使呼吸變得非常困難。沙塵暴嚴重時，100米外的景象會被黃沙變得模糊，讓人頓時感到無法呼吸。有時必須外出，被迫在室外接受了沙塵暴的洗禮，眼睛、鼻子和嗓子異常難受。春天本來就是多雨的日子，零星雨點混著塵土，落在車上、衣服上，變成了一個個泥點子。

 

上周幾乎整整一周，沙塵暴籠罩北京，人們在沙塵暴下活動。(黃燕明攝)


　　別看沙塵暴只是帶著沙子的風，沙塵對人來說是一種嚴重的自然災害，沙塵中微小的顆粒物含有大量的病原微生物，當人們吸入這些顆粒時，會刺激呼吸道，眼睛，皮膚等器官，引起咳嗽、流淚、發炎等症狀，甚至導致哮喘、支氣管炎、肺癌等嚴重疾病。能見度變弱，會影響道路交通安全，靜電干擾通信信號和導航系統，影響飛機升降。沙塵暴還會對農業和畜牧業帶來破壞，粉塵覆蓋植物葉片，導致光照強度降低增加，增加土壤鹽分。

 

沙塵暴嚴重時，天空變成灰黃色，能見度降低，對人、植物和動物都會帶來危害。(AP圖片)


沙塵暴源於蒙古國　中國也不能獨善其身

　　為什麼今年沙塵暴頻繁來襲？是否意味著中國進入了新的沙塵活躍周期？專家稱沙塵暴源於蒙古國，是事實還是「甩鍋」？如果是事實，與蒙古邊界線長達4710公里的中國，將無法獨善其身。中國向來重視防沙治沙工作，為什麼還是擋不住肆虐的狂沙？中國種過的樹，都是白種了嗎？沙塵暴是否「無藥可救」？


　　專家認為，目前，蒙古國已有超過72%的土地遭遇著不同程度的荒漠化。蒙古國產業十分單一，主要是以採礦業與畜牧業為主，礦物無序開採破壞了植被，過度放牧超出了草原所能承載的牲畜數量，人類種種的無序行為加劇了土地荒漠化。


　　針對此次沙塵天氣的形成原因，專家表示，發生沙塵天氣的主要成因有:一是中國冷空氣活動仍處在活躍期，蒙古氣旋和地面冷鋒產生的風力較大，為沙塵天氣發生提供了動力條件；二是前期氣溫回升較快，不穩定的空氣狀態為起沙提供了熱力條件；三是前期蒙古國和中國沙塵源區降水偏少，土壤墒情偏差，加之目前植被尚未返青，地表裸露，不利於抑制沙塵天氣發生。

沙塵暴有遠因也有近因　北京市狠抓揚塵污染防治

　　也就是說，來自遠方蒙古國的沙塵只是一方面，另一方面是沙塵暴所到之處，地面的塵土會被裹挾。「此次沙塵天氣是由蒙古氣旋引起大風卷起沙塵，在途經中國北方乾旱半乾旱地區時，沿途沙塵得到補充，強度進一步增強，從而長距離輸送至中國長江以北區域。」中央氣象台首席預報員桂海林解釋。


　　北京巿表示，目前進入春季，沙塵天氣多發，今年以來北京市受外來沙塵天氣影響，已經發生了4次較強沙塵天氣過程，期間還多次受外來浮塵等影響。外來沙塵沉降後，還會反復起塵，產生「二次揚塵」污染。同時，建築工地、道路施工等陸續大規模開工，渣土車遺撒、道路揚塵、建築垃圾露天堆放、土方堆料未苫蓋等揚塵問題易發多發，揚塵管控形勢嚴峻。揚塵問題具有點多、面廣、易反復、難管理等特點。揚塵雖小，卻嚴重影響著城市的潔淨程度，影響著空氣質量。為了切實加強揚塵污染防治，推動空氣質量改善，北京市聚焦重點難點，通過「組合拳」管控揚塵。


　　「在漫天風沙裏，望著你遠去，我竟悲傷得不能自己。」每逢沙塵暴出現的日子，我的腦海中都會不斷地浮現這首歌的旋律。台灣著名創作人李宗盛在上世紀90年代，以北京的沙塵為靈感，寫下了《飄洋過海來看你》這首風靡一時的情歌。不過，再浪漫纏綿的歌詞，也很難撫慰連續一周被沙塵暴肆虐的身心。沙塵暴不能消滅，但土地沙化可防可治，願專家口中由草方格、喬灌草、森林組成的「綠色長城」早日築成，阻強風、擋狂沙，真正發揮出應有的生態效益。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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