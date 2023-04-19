【五一炒D乜】五一旅遊預訂熱爆 攜程加速開店 旅遊股仲有得炒？

內地旅遊市場持續復甦，各大旅遊服務平台早前公布的五一旅遊預訂數據強勁，並正為五一假期全力備戰，其中攜程(09961)近3個月簽約超過1300家門市，昨日(18日)更有近200家門市同時開業，今日(19日)曾逆市升逾3%。另一網上旅遊平台同程旅行(00780)近日則獲花旗唱好，予目標價23元，今日最多飆逾4%。趁五一假期臨近，現時追入兩隻旅遊股會否太遲？還有多少水位呢？

(攜程旅行網截圖)

攜程200家門店同時開業 五一訂單量超2021年同期兩倍

內地《環球旅訊》報道，近3個月攜程簽約超過1300家門市，其中已正式營業的有約500家，遍布20個省、直轄市，昨日更有近200家門店同時開業。攜程旅遊渠道事業部CEO張力表示，這是旅遊市場迅速回暖的體現。據報最多攜程門市開業的是北京、河南、深圳、四川和重慶，單是四川近期就有逾50家新門市開業。



報道又指，相關數據顯示，攜程門市有20%的銷售額來自線上導流轉化。截至4月17日，攜程門市五一假期的訂單量已超出2021年五一的兩倍，而今年以來門市客單價水平已回到甚至超過2019年的水平。相比去年大量訂單遊覽時間在3天以內，目前門市的50%以上訂單回歸到4天遊以上產品。7天以上的旅遊產品售賣量超過2019年同期，反映旅遊恢復後更多人希望走得更遠。

花旗：五一長假或釋放被壓抑需求 予同程旅行目標價23元

另一網上旅遊平台股同程旅行(00780)也可留意，花旗近日發表報告，對其開啟30天正面催化劑觀察，指即將到來的五一勞動節是內地重新開放後的第一個復常長假，隨著線上旅遊網站公布的初步預訂數據顯示長線旅遊強勁復甦，或釋放被壓抑的需求。同程旅行住宿勢頭可能繼續跑贏行業，預計在第一季業績電話會議上，管理層會有更多積極的評論，第二季市場預期有上升的潛力，予「買入」評級，目標價23元。



中金早前亦維持同程旅行「跑贏行業」評級，目標價21.5元。中金認為今年外部環境好轉，下沉市場線上化紅利持續，看好公司高於行業的業績增長表現，重點關注節假日超預期恢復的可能。此外，公司積極挖掘垂直日常出行場景，精細化運營也有助於在非出行旺季帶來增量。

(同程旅行網截圖)

攜程：五一出境遊預訂增逾18倍 國內長線遊訂單增8倍

值得一提，攜程早於本月初發布五一假日旅遊前瞻顯示，截至4月6日，五一國內遊訂單已追平2019年，比去年同期增長超7倍，其中長線旅遊訂單佔逾六成，按年增長811%；內地出境遊預訂按年增長超18倍，其中跟團遊報名量較4月初增長157%。另根據同程旅行4月11日發布的五一假期旅行消費預測數據顯示，預計今年五一假期國內長線遊和出境遊需求出現井噴，雲南、海南、四川、新疆等長線遊目的地訂單量環比增長超過15倍，出境遊訂單環比增長近5倍。



攜程研究院戰略研究中心主任彭涵指，五一節假日作為二季度中重要的旅遊節令假日，承載了用戶集中的旅遊消費釋放。由於今年清明節只有一天的假日，所以旅遊出行主要以中短途出行為主，長線旅遊需求未曾釋放。另中信證券研報指，臨近五一假期及暑期傳統旺季，從目前OTA渠道預訂來看，長線遊明確復甦，一線熱門景區客流量快速攀升，各地酒店預訂量超2019年同期、價格彈性顯著，餐飲行業同樣有望回暖。整體來看，出行鏈景氣回升明確，建議優選各細分賽道優質龍頭。

熊麗萍：現價追入升幅有限 潘鐵珊：攜程或可升至303元



資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，攜程及同程旅行看股價走勢或可再升，但炒作五一黃金周很多時會先看旅遊平台預訂機票及酒店等情況，旅遊相關股股價一般會行先，現價再追入空間不多，反而往後公布黃金周期間實際消費數據若比預期強，餐飲股還有機會再升。

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊指，攜程近日見有些資金流入，惟股價處橫行區間，頂部約處於303元，下面最低處於278元，若跌至該處可買入，目標價303元。

攜程今日收市升1.94%報294元，最多升3.19%至297.6元，成交3.23億元。同程旅行升2.97%收報18.02元，最多升4.69%至18.32元，成交1.7億元。其他旅遊相關股表現各異，香港中旅(00308)升0.58%報1.75元，中國中免(01880)跌1.32%報187.5元，復星旅遊文化(01992)升0.31%報9.6元，中國生態旅遊(01371)跌1.33%報0.74元，法拉帝(09638)無升跌報22.9元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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