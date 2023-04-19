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【FOCUS】華爾街放榜得失各異　金融業務覬覦者眾

19/04/2023

　　美國3月地區銀行動盪風波下的贏家、輸家，隨著華爾街大行相繼揭盅首季業績，逐漸浮出水面。風光者如摩通，盈利飆升；失意者如高盛，利潤急跌；分野背後，可謂成也消費者業務、敗也消費者業務。而隨著蘋果、亞馬遜、推特等科技巨頭躍躍欲試分杯羹，未來金融業務競爭勢更激烈。



摩通盆滿鉢滿，高盛盈利急跌



　　由矽谷銀行(SVB)倒閉激起的美國3月地區銀行動盪風波，未改聯儲加息路徑，亦未阻以資產計排名第一的摩通，首季賺得盆滿鉢滿－－收入錄創紀錄的383億美元，盈利按年飆升52%至126億美元。背後最大功臣，是淨利息收入暴增49%至逾207億美元新高；此外，摩通首季存款按季勁增371億美元，羡煞一眾存款流失的中小銀。

 

 


　　摩通執行長戴蒙(Jamie Dimon)在政經界長袖善舞，高盛執行長所羅門(David Solomon)卻孤傲低調。自2018年成為這間以「貪婪」著稱的華爾街併購巨頭的話事人，其引以為傲的投行業務和力爭多元的消費者業務，面對加息大潮盡不如意。

 


　　高盛周二(18日)公布，首季收入按年縮水5%至122.2億美元，盈利急跌18%至32.3億美元。究其原因，首推投行業務收入受全球併購交易萎縮拖累，按年暴瀉26%至15.8億美元；此外，激進加息亦拖累其FICC（固定收益、貨幣和商品交易）業務收入，按年跌17%至39.3億美元，



亞馬遜、蘋果、推特爭相布局



　　相比摩通、美銀、花旗憑藉龐大的消費者業務，首季利息收入即乘加息東風按年大漲34%，嘗試向多元業務轉型的高盛，首季淨利息收入僅不到3.5億美元，該行最新決定出售消費者業務部門Marcus剩餘貸款組合，並因此損失4.7億美元，另研究出售2021年收購的先買後付貸款平台GreenSky。

 

 

 


　　所羅門試圖帶領高盛向消費銀行業務轉型擴張的嘗試，可謂磕磕絆絆，折射加息衝擊、衰退陰影夾擊之下，銀行業經營不易。盈利增長如摩通、富國、花旗、美銀，首季分別為潛在貸款損失撥備11億、6.43億、2.41億、9.31億美元，高盛由於出售Marcus釋放4.4億美元準備金，故撥備1.71億美元。

 


　　增加損失撥備、核銷不良貸款之外，華爾街大行還面臨另一勁敵－－科技巨頭。繼亞馬遜去年底推出面向賣家的貸款業務，最高可提供1000萬美元的營運資金融資，蘋果公司近日在其「錢包」功能下的Apple Card，為美國用戶提供最高4.15%的儲蓄收益功能，推特亦宣布跟線上交易平台eToro合作，供用戶買賣股票、加密貨幣等。

 


　　當馬斯克公開宣稱，希望Twitter成為「世界上最大的金融機構」，用戶通過一次點擊即可相互轉賬並賺取利息，傳統大行是否正瑟瑟發抖？

 

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