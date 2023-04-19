  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

聯合國:印度超越中國成為世界人口第一大國

19/04/2023

　　聯合國周三(19日)發布的數據顯示，印度已經超越中國，成為世界上人口最多的國家。印度現時人口數量超過14.28億，略多於中國的14.25億。印度目前的經濟規模在亞洲名列第三，卻擁有亞洲近五分之一的人口，且一半人口年齡不足30歲，未來幾年勢將成為世界上經濟增長最快的主要經濟體。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

357.200

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

41.000

異動股

02333

長城汽車

9.700

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 357.200
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 41.000
  • 02333 長城汽車
  • 9.700
  • 03993 洛陽鉬業
  • 5.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 51.700
股份推介
  • 06963 陽光保險
  • 4.380
  • 目標︰$4.73
  • 09633 農夫山泉
  • 42.950
  • 目標︰$46.70
  • 01866 中國心連心化肥
  • 4.050
  • 目標︰$4.92
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.730
  • 目標︰--
  • 03066 ＦＡ南方比特幣
  • 13.370
  • 目標︰$15.20
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 357.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.250
  • 00941 中國移動
  • 67.700
  • 00981 中芯國際
  • 24.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.730
報章貼士
  • 02601 中國太保
  • 23.800
  • 目標︰--
  • 00371 北控水務集團
  • 1.920
  • 目標︰--
  • 06821 凱萊英
  • 107.300
  • 目標︰$120.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/04/2023 15:57  【國際要聞】聯合國：印度超越中國成為世界人口第一大國

19/04/2023 15:41  【外圍經濟】英國3月通脹仍高企在兩位數，央行料進一步加息

19/04/2023 12:13  恒指半日低收100點報20549，中芯銀娛齊升4%

19/04/2023 11:38  《港元利率》銀行結餘將跌穿500億，拆息全線升隔夜息重上2厘

19/04/2023 10:18  【外圍經濟】聯儲局官員指經濟衰退擔憂沒有依據，敦促進一步加息

19/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒５９億元，買安踏沽騰訊

19/04/2023 08:26  【大行炒Ｄ乜】大摩升滙控目標，野村降安踏目標４％

19/04/2023 16:34  《財資快訊》美電升報７﹒８４９６，美元兌人幣漲報６﹒９００３

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【五一炒D乜】五一旅遊預訂熱爆　攜程加速開店　旅遊股仲有得炒？
人氣文章

新聞>香港要聞

盧寵茂：新冠疫情有上升趨勢，但醫療系統有能力應付
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】華爾街放榜得失各異　金融業務覬覦者眾
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

賭王千金峇里成婚 何超蓮中式露腰裙褂出嫁
人氣文章

著數速遞

消費券優惠2023 │ 一文睇晒電子產品消費券優惠！豐澤1,000件貨品激減 / $1搶小米手環 / 4匹窗口冷氣機$3,000有找 / DYSON風筒減$800
人氣文章

著數速遞

消費券優惠2023 │ 一文睇晒電子產品消費券優惠！豐澤1,000件貨品激減 / $1搶小米手環 / 4匹窗口冷氣機$3,000有找 / DYSON風筒減$800
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

用消費券替衣櫥換季！好看百搭小眾特式涼鞋：西班牙工匠手製HEREU、極簡主義Marsèll、型格未來風Coperni
人氣文章

ChatENT．月巴氏

懷念吳耀漢攪攪震的年代
人氣文章

Art & Living

寫故事的人，如何說好另一個人的故事？《給十九歲的我》獲最佳電影：從爭議中看故事的意義
健康好人生 Health Channel
人氣文章
私院推資助計畫助基層患者！$100一節物理治療！哪些人合資格申請？
人氣文章
天氣悶熱！只想要一點清爽！簡單解暑素湯：芫荽鮮淮山絲瓜湯
人氣文章
快活保養 | 白髮可反映身體狀況？發炎體質、甲狀腺功能過低都關事！營養補充品補到手，唯獨攝取銅要小心！哪些食物可找到？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/04/2023 17:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/04/2023 17:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/04/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章國際動態19/04/2023
聯合國:印度超越中國成為世界人口第一大國
人氣文章財經熱話19/04/2023
【五一炒D乜】五一旅遊預訂熱爆　攜程加速開店　旅遊股仲有得炒？
人氣文章國際動態19/04/2023
聯儲局官員指經濟衰退擔憂沒有依據，敦促進一步加息
人氣文章香港要聞19/04/2023
盧寵茂：新冠疫情有上升趨勢，但醫療系統有能力應付
人氣文章FOCUS19/04/2023
【FOCUS】華爾街放榜得失各異　金融業務覬覦者眾
人氣文章中國故事19/04/2023
《京城近觀》沙塵暴頻發　都是蒙古國惹的禍？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金