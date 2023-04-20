  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨：銀娛成本、債務、盈收佔優　短中長線部署均為行業首選

20/04/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港匯持績轉弱，金管局本月已五度出手接錢，今日（20日）本港銀行體系結餘更是2008年11月以來首次跌穿500億元，資金外流對港股有甚麼影響？本地銀行仍有加息空間嗎？「五一」臨近惟港股仍未見明確方向，料假期前「炒股不炒市」氣氛持續？澳門旅遊需求復甦，加上假期因素，五一黃金周前有望繼續向上？現時以炒業績還是「五一」為主？新能源車龍頭Tesla（TSLA）第一季純利跌逾20%，加上受累減價戰，毛利率跌近10個百分點，業績響警號？對新能源車股有何啟示？上海車展事隔兩年復辦，對內地車企促銷有多大幫助？比亞迪(01211)要達成全年銷售目標，難度有多大？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

49.200

異動股

03690

美團－Ｗ

139.000

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

37.950

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 49.350
  • 03690 美團－Ｗ
  • 139.000
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 38.000
  • 00981 中芯國際
  • 24.900
  • 03896 金山雲
  • 4.120
股份推介
  • 03993 洛陽鉬業
  • 5.480
  • 目標︰$7.40
  • 06963 陽光保險
  • 4.450
  • 目標︰$4.73
  • 09633 農夫山泉
  • 42.750
  • 目標︰$46.70
  • 01866 中國心連心化肥
  • 3.970
  • 目標︰$4.92
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.740
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.250
  • 00700 騰訊控股
  • 356.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 139.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 49.350
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.740
報章貼士
  • 03993 洛陽鉬業
  • 5.480
  • 目標︰$7.40
  • 00631 三一國際
  • 9.390
  • 目標︰$10.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 15.680
  • 目標︰$18.40
熱炒概念股
即時重點新聞

20/04/2023 09:58  《異動股》美團(03690)升逾4%冠藍籌，收復140元大關

20/04/2023 09:25  《異動股》快手低開近2%，遭騰訊減持，持股量降至19%

20/04/2023 09:24  《異動股》新東方高開近7%，第三財季虧轉賺8165萬美元

20/04/2023 09:22  恒指低開12點報20354，金沙銀娛齊升逾3%

20/04/2023 07:50  《國金頭條》美股再度持平，投資者持續觀望財報及聯儲局政策動向

20/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒６６億元，買盈富沽騰訊

20/04/2023 08:25  【大行炒Ｄ乜】高盛、德意志銀行降京東目標，瑞信升中芯至２４元

20/04/2023 10:03  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９３，隔夜拆息升至２﹒０％

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：銀娛成本、債務、盈收佔優　短中長線部署均為行業首選
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】英國通脹數據出爐，比特幣價格跌至29000美元
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》發改委推新政穩消費　A股收跌　長峰醫院大火29死
品味生活
生活
人氣文章

主場·日本．Katty

日本JR Pass懶人包｜一文睇晒日本鐵路通票/周遊券種類（北海道、四國、東海篇）！去白川鄉、金沢買邊款最抵？夏遊北海道用邊款周遊券？
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】華爾街放榜得失各異　金融業務覬覦者眾
人氣文章

著數速遞

抽機票 | 國泰派超過27,000張機票！46個城市任揀！日本、泰國、英國熱門地方有齊！抽獎必須符合兩條件！一文即睇抽獎詳情、參加方法
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

Sotheby’s 春拍：張大千《花開十丈影參差》以HK$ 2.51億成交、奈良美智《乳白色湖中》HK$ 1.6億成交
人氣文章

Fashion

擺脫刻板形象！5款春夏百搭西裝穿搭推薦！混合時尚、休閒與正式感，上班、約會都適合！
人氣文章

Fashion

消費券又來了！時尚迷最愛： Hermès、Chanel、Dior、Gucci！10款$5,000以下2023春夏最新飾物推介！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
唔好娶／嫁「鬼」！？
人氣文章
感冒後最好調補脾胃！衛氣足可抵外邪！推介健脾去濕「姬松茸赤小豆栗子豬骨湯」，一家啱飲！ 2
人氣文章
快活保養 | 選購染髮劑有甚麼要注意？揀錯用錯隨時脫髮、甚至致癌！看包裝標籤認住這5個成分！標榜「天然」未必信得過？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2023 11:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2023 11:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2023 11:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/04/2023 11:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章國際動態20/04/2023
荷蘭情報機構:中國意圖規避出口限制取得軍事技術
人氣文章開市Good Morning20/04/2023
林家亨：銀娛成本、債務、盈收佔優　短中長線部署均為行業首選
人氣文章財經熱話20/04/2023
【虛幣世界】英國通脹數據出爐，比特幣價格跌至29000美元
人氣文章中國故事19/04/2023
《神州經脈》發改委推新政穩消費　A股收跌　長峰醫院大火29死
人氣文章國際動態19/04/2023
聯合國:印度超越中國成為世界人口第一大國
人氣文章財經熱話19/04/2023
【五一炒D乜】攜程加速開店　同程獲花旗加持　旅遊股仲有得炒？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金