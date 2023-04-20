林家亨：銀娛成本、債務、盈收佔優 短中長線部署均為行業首選

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港匯持績轉弱，金管局本月已五度出手接錢，今日（20日）本港銀行體系結餘更是2008年11月以來首次跌穿500億元，資金外流對港股有甚麼影響？本地銀行仍有加息空間嗎？「五一」臨近惟港股仍未見明確方向，料假期前「炒股不炒市」氣氛持續？澳門旅遊需求復甦，加上假期因素，五一黃金周前有望繼續向上？現時以炒業績還是「五一」為主？新能源車龍頭Tesla（TSLA）第一季純利跌逾20%，加上受累減價戰，毛利率跌近10個百分點，業績響警號？對新能源車股有何啟示？上海車展事隔兩年復辦，對內地車企促銷有多大幫助？比亞迪(01211)要達成全年銷售目標，難度有多大？

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