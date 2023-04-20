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《午市前瞻》資金流出恒指勢見兩萬點 減持陰霾未散快手未跌完

20/04/2023

　　恒生指數半日收報20407，升39點或0.19%，主板成交505.09億元。恒生中國企業指數報6904，升15點或0.22%。恒生科技指數報4114，升12點或0.3%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、中芯國際(00981)及騰訊控股(00700);美團收報140.3元，升4.7元或3.47%，成交30.47億元;中芯國際收報25.05元，升0.95元或3.94%，成交20.61億元;騰訊控股收報358.8元，升1.6元或0.45%，成交19.74億元。國指三大成交股份依次為美團、中芯國際及騰訊控股。科指三大成交股份依次為美團、中芯國際及騰訊控股。

 

(網上截圖)

 

張智威：大戶資金流出，散戶成交佔多


　　隔晚美股淡靜，港股維持窄幅爭持。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股市況偏弱，近期大戶流出資金增加，散戶成交佔多數，後市有機會進一步受壓，認為恒指在一星期內，甚至一兩日內有機會下試20000點。


快手今季或下試40元


　　據最新數據顯示，騰訊於4月13日減持快手(01024)5116萬股B類股份，據報為騰訊旗下公司Parallel Nebula Investment應外部資本夥伴要求，無償分派該5116萬股快手股份，減持後騰訊於快手的持股量由20.45%降至19.02%；消息拖累快手上午一度跌超過5%。


　　張智威指市場早已預期繼京東(09618)及美團後，快手會成為騰訊下一個減持對象，無論目前是甚麼原因減持，快手未來沽壓必定不小，加上騰訊於今次減持後仍持有19%股份，可見減持空間仍大。他提到，現時快手股價失守50元水平，短期內勢將下試47.4元，弱勢不改的話更有機會在今季內見40元。


　　快手去年第四季經調整虧損大幅收窄98.7%至4532.2萬人民幣，市場早前憧憬快手憑直播業務改善，下一份業績有望減少虧損，甚或扭虧為盈。但張智威維持看淡快手，指除非快手業績有更大幅度的改善，否則仍改變不了中短線弱勢。


美團有望挑戰148元


　　相反，早前已遭騰訊完成實物分派的美團(03690)擺脫減持陰霾，昨日股價逆市造好後，今日強勢必向上，更一度收復140元重要關口。張智威指近期大戶積極入手美團，早前沽壓消化完成，認為短期內將挑戰3月高位148元，現價不妨追入。

 

快手再遭騰訊減持B類股份，股價今早低開低走跌逾6%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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