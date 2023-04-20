【大行炒D乜】濠賭股、芯片股邊隻博得過？看看瑞信的名單
20/04/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2023 13:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2023 13:36
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2023 13:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/04/2023 13:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|大行報告20/04/2023
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林家亨：銀娛成本、債務、盈收佔優 短中長線部署均為行業首選
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