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美財政部現金流僅夠政府支出，共和黨提債務上限議案

20/04/2023

　　美國聯邦債務違約危機仍未解決，最新數據顯示財政部的現金流並不可觀，而共和黨籍眾議院議長麥卡錫，提出一項將未來一年債務上限提高，並削減聯邦支出的議案，下周交由眾議院投票表決。


　　據報道，周二(18日)流入財政部的現金只有1084.7億美元，使得該部門的現金餘額從一天前的1440.8億美元，增至2525.5億美元。分析指，這筆錢或許足夠聯邦政府應付開支，但就算能過關，也只是險勝。


　　財政部為避免突破31.4萬億美元債務上限而採取了數項特殊措施，上周現金餘額一度降至只有865.5億美元。

麥卡鍚建議提高1.5萬億美元上限

　　另一方面，麥卡錫的議案計劃將把債務上限提高1.5萬億美元，避免聯邦政府在2024年3月31日前債務違約。但提案包括部份保守派建議，料民主黨議員和白宮不會接納。


　　麥卡錫同時要求政府的非必需消費支出控制在2022年水平，意味著要削減1300億美元，且未來10年每年開支增幅不能超過1%，以達到在未來10年幫助削減預算赤字4.5萬億美元。


　　麥卡錫警告說:「拜登有一個選擇:要麼走到桌前停止玩黨派政治遊戲，要麼拒絕談判，我們國家可能因此有史以來第一次被拖入違約境地」。

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