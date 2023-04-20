  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《盤後部署》越地供股復牌挫逾11% 專家認為供得過

20/04/2023

　　恒指今日繼續窄幅上落，低開12點，報20354。濠賭股繼續造好，金沙(01928)高開3.3%，報29.7元，銀娛(00027)高開3.02%，報59.7元。保險股友邦(01299)則低開1.76%，報83.5元。


　　雖然快手(01024)遭騰訊(00700)旗下公司減持，股價最終跌5.22%，報49元，惟阿里巴巴(09988)、騰訊及京東(09618)變動不大，美團(03690)收市更升3.54%，報140.4元。重磅科技股沒有大幅震盪，大市成交額只有1015.6億元，恒指全日高低位差距只有164點。


　　恒指收報20396，升29點或升0.14%，主板成交1015.61億元。國企指數報6895，升6點或升0.09%。恒生科技指數報4098，跌3點或跌0.09%。


　　內地股市方面，上證綜合指數報3367，跌3點或跌0.09%，成交4996.72億元人民幣。深證成份指數報11717，跌43點或跌0.37%，成交3138.68億元人民幣。
 

(越秀地產網頁截圖)


越秀地產擬按100供30基準供股


　　越秀地產(00123)今早停牌，中午公布建議按100供30基準供股，供股價為每股9元，較上日收市價12.56元折讓約28.3%；所得淨額82.99億元。所得淨額82.99億元，用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市之進一步投資，並用作營運資金。


　　越秀地產午後復牌，股價一度急挫逾20%，收市跌11.62%，報11.1元，該股成交約6079萬股，涉資6.63億元，盤中高見11.78元，最低見10.28元。


　　內房股同樣受壓。碧桂園(02007)跌3.6%，收報2.14元；龍湖(00960)跌3.14%，收報23.1元；中海外(00688)跌1.93%，收報20.3元；潤地(01109)跌1.69%，收報37.7元。


黃偉豪：供股或助集團盈利增長

　　中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，今次越秀地產的供股比例及折讓幅度頗大，讓投資者大為錯愕，股價急瀉在所難免。不過，他指供股目的是用作進一步投資及併購，非因集團資金流動性或債務出現問題，加上股價自去年11月開始反覆上升，最高升至13.42元，在高位供股屬正常舉動。


　　黃偉豪又指，越秀地產供股所得資金除了提高集團的現金流，日後有任何收購更有助集團的盈利增長，前景仍然樂觀，持貨者可考慮供股，無貨者則可候至10.2元以下買入，跌穿買入價的10%止蝕，目標價13元水平。


李偉傑：可候至9.5元吸納

　　華盛證券經紀部董事李偉傑同樣對供股的看法不太負面，他解釋越秀地產有此舉動，主要用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市的進一步投資，股價亦累積了一定升幅，今次供股合理。


　　他續指，有廣州地鐵集團持股的越秀地產，未來繼續以地鐵沿線的地方作推廣，對集團銷售帶來幫助，加上有國企背景，季度營運數據及目標均理想，今次供股消息對集團前景影響不大，投資者仍然可考慮供股。
　　部署方面，李偉傑指市場需時消化供股消息，股價短線料繼續回調，無貨者可候至9.5元吸納，目標為12元水平，失守8.8元則止蝕。

 

越秀地產宣布供股，股份下午復牌後一度急挫逾18%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

49.000

異動股

03690

美團－Ｗ

140.400

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

37.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 49.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 140.400
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 37.400
  • 00981 中芯國際
  • 25.600
  • 03896 金山雲
  • 4.100
股份推介
  • 06690 海爾智家
  • 25.100
  • 目標︰$27.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 5.470
  • 目標︰$7.40
  • 06963 陽光保險
  • 4.420
  • 目標︰$4.73
  • 09633 農夫山泉
  • 42.700
  • 目標︰$46.70
  • 01866 中國心連心化肥
  • 3.960
  • 目標︰$4.92
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.750
  • 00700 騰訊控股
  • 357.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 140.400
  • 00981 中芯國際
  • 25.600
  • 00941 中國移動
  • 67.500
報章貼士
  • 03993 洛陽鉬業
  • 5.470
  • 目標︰$7.40
  • 00631 三一國際
  • 9.470
  • 目標︰$10.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 15.580
  • 目標︰$18.40
熱炒概念股
即時重點新聞

20/04/2023 16:13  恒指全日高收29點報20396，新奧能源收升5%，金沙漲4%

20/04/2023 14:38  《Ａ股焦點》長鑫存儲擬科創板IPO，估值最少千億，半導體股漲

20/04/2023 14:23  《新股上市》傳遠東宏信分拆宏信建設下周起招股，集資近20億元

20/04/2023 13:08  《異動股》越地(123)午後復牌急挫12%，建議100供30

20/04/2023 12:06  《國企紅籌》越秀地產按9元100供30，所得淨額83億作投資

20/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒６６億元，買盈富沽騰訊

20/04/2023 08:25  【大行炒Ｄ乜】高盛、德意志銀行降京東目標，瑞信升中芯至２４元

20/04/2023 11:41  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９２，一周拆息微升至２﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《盤後部署》越地供股復牌挫逾11% 專家認為供得過
人氣文章

新聞>香港政情

賣旗日申請表增「國安」條款，違者可被撤銷許可證
人氣文章

新聞>財經熱話

美元走強油價金價齊挫　惟同獲大行唱好　油股金礦股可趁調整吸納
品味生活
生活
人氣文章

主場·日本．Katty

日本JR Pass懶人包｜一文睇晒日本鐵路通票/周遊券種類（北海道、四國、東海篇）！去白川鄉、金沢買邊款最抵？夏遊北海道用邊款周遊券？
人氣文章

時事要聞

地建會批「阻住地球轉」再促撤辣 李家超：樓市措施仍適用
人氣文章

娛樂情報

與湯洛雯養貓實習湊B 馬國明恨做老竇︰兩個夠晒數
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

時鐘酒店見聞分享！SM、地鐵站、課室、診所，邊個主題房最刺激好玩？Book房如何做到免尷尬？情侶竟會鬥High鬥大聲唔怕醜？
人氣文章

Art & Living

米蘭設計週2023：遍佈城市角落的創意！別錯過這些可能觸動你靈感的展覽和設計
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

辦公室示愛疑雲：有生以來第一次有人為自己「那個」，卻因事前攤牌錯失良機？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
轉季濕疹發作，試盡方法冇改善？中醫針灸可提升正氣，外感六淫難乘虛而入，有得救！
人氣文章
流感高峰期殺到！普通感冒、流感、新冠肺炎分不清？一文睇清三者感染途徑、病徵、併發症！新冠手尾最長！ 新文章
人氣文章
減鹽健康啲？一餐高鹽都可引發負面影響！4個攝鹽過量短期及長期副作用
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2023 16:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/04/2023 16:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/04/2023 16:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/04/2023
《盤後部署》越地供股復牌挫逾11% 專家認為供得過
人氣文章國際動態20/04/2023
美財政部現金流僅夠政府支出，共和黨提債務上限議案
人氣文章香港政情20/04/2023
賣旗日申請表增「國安」條款，違者可被撤銷許可證
人氣文章財經熱話20/04/2023
美元走強油價金價齊挫　惟同獲大行唱好　油股金礦股可趁調整吸納
人氣文章香港要聞20/04/2023
醫管局:加強監察病人，急症室職員每小時巡視一次洗手間
人氣文章香港要聞20/04/2023
運輸署：截至前日已發車輛貼64萬張，佔全港車輛八成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金