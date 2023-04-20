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《神州經脈》人行強調無通縮基礎　LPR持穩　首季FDI增長緩

20/04/2023

　　官媒放風4月5年期以上的貸款市場報價利率（LPR）有下調可能性，但人民銀行周四（20日）公布的5年期以上LPR仍持平於4.3%，符市場預期，1年期LPR亦持平3.65%，LPR連續第八個月保持不變，地產、有色、汽車股今早領跌，滬綜指半日收跌0.69%，午後券商及保險板塊回升撐市，滬綜指升幅顯著收窄，全日僅收跌0.09%，報3367.03點，深成指跌0.37%，創業板指跌1.2%。兩市全日成交11387億元（人民幣．下同），按日增2.1%，連續第13個交易日突破1萬億元。

 

（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周四收報6.8796，較上個交易日4時30分收盤價升170點子，結束三連跌。全日在6.8782至6.8970之間波動。人民幣兌一美元中間價今報6.8987，較上個交易日跌256點子，創自3月17日以來逾1個月新低，上個交易日報6.8731。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行表示，中國經濟總供求基本平衡，貨幣條件合理適度，居民預期穩定，不存在長期通縮或通脹的基礎。人行又指，要高度重視利率風險，並將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持以我為主、穩字當頭。另據人行初步測算，首季宏觀槓桿率是289.6%，比上年末高8個百分點。3月末M2餘額281.46萬億元，同比增長12.7%，比上月末低0.2個百分點，比上年同期高3個百分點。M1餘額67.81萬億元，同比增長5.1%。首季金融機構貸款新增10.6萬億元，同比多增2.27萬億元；債券投資增加2.42萬億元，同比多4986億元，其中政府債券投資增加1.79萬億元，佔全部債券投資增加額的74%。

 

2. 商務部表示，今年1-3月，全國實際使用外資（FDI）4084.5億元，同比增長4.9%。增幅較首兩月放緩。今年1-2月FDI為2684.4億元，按年增長6.1%。1-3月對外非金融類直接投資（ODI）為2159.7億元，同比增長26.3%；折合315.4億美元，同比增長17.2%，亦相較首兩月放緩。另中國商務部有關負責人上周在京與美國商務部官員會面，就中美經貿關係、加強兩國商務部溝通和合作交換意見。

 

3. 工信部表示，將聯合相關部門研究出台穩定汽車消費、擴大內需增長的相關政策措施，同時持續提升中國汽車產業整體競爭力和發展質量。並將穩住重點行業、支持龍頭企業和專精特新企業發展，推動二季度工業經濟持續回穩向好、信息通信業加快發展。具體措施包括推動6G、光通信、量子通信等關鍵核心技術加速突破，加大人工智能、區塊鏈、數字孿生等前沿技術研發力度；大力推進5G、千兆光網等新一代信息通信技術在垂直行業、信息消費、社會民生等領域的融合應用，推動工業互聯網規模應用等。

 

4. 人民銀行公布，4月1年期貸款市場報價利率（LPR）報3.65%，5年期以上LPR報4.3%，均與上月持平，符合預期。LPR已連續8個月保持不變。另貝殼研究院監測顯示，今年4月貝殼百城首套主流房貸利率平均為4.01%，較上月微降1基點；二套主流房貸利率平均為4.91%，與上月持平。4月首二套主流房貸利率較去年同期分別回落116基點和54基點，利率價差擴大至90基點。

 

5. 中國國家外匯管理局資本項目管理司司長肖勝表示，今年將有序擴大跨境貿易投資高水平開放相關政策試點；穩妥有序推進區域性金融開放，因地制宜支持海南自由貿易港、粵港澳大灣區、上海國際金融中心等特殊經濟區域資本項目外匯管理改革創新、先行先試。研究制定本外幣一體化的銀行信貸資產跨境轉讓試點政策，促進試點業務規範發展。

 

6. 基於工業互聯網平台運行的「三一挖掘機指數」顯示，一季度全國工程機械開工率為53.14%，較去年同期的53.98%基本持平。同時，作為工程建設的第一、二、三階段的主力設備，挖掘機、攪拌車、汽車起重機今年一季度平均作業量同比增長1%、4.6%、4.8%，這意味著處於動工建設的項目與全力推進建設的項目整體處於並行建設階段，新一輪建設熱潮正在進行中。

 

7. 硬碟生產商Seagate被指違反美國出口管制法規，向華為提供總值11億美元的產品，據《路透》報道，Seagate與美國商務部達成和解協議，同意支付罰款3億美元。罰款將在五年內以每季1500萬美元分期支付，第一筆將在10月支付。中國外交部發言人汪文斌回應稱，不了解具體情況，但強調中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓中國企業，將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

 

8. 外電報道，阿里巴巴(09988)正準備將盒馬分拆在香港上市，時間可能是明年或者更晚，目前正與中金公司及摩根士丹利商討上市事宜。《上海證券報》引述盒馬鮮生回應稱，對市場傳言不作評價。阿里巴巴集團首席財務官徐宏早前透露，獨立業務上市沒有時間表，市場是試金石，準備好一個上一個。

 

撰文：經濟通中國組

 

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