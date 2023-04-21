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大行紛降目標價　拜登擬限制美企投資中國AI　百度創逾一月低可趁低吸？

21/04/2023

　　內地搜索引擎一哥百度(09888)之前宣布推出類似ChatGPT的人工智能(AI)聊天機械人「文心一言」，股價曾一度炒高，但近大半個月卻反覆回落，除因有關產品早前已發布及有多家科技巨企加入競爭，相信亦因近日有多間大行在其下月公布首季業績前紛下調目標價。此外，據報美國總統拜登將再限制美國企業對中國AI、晶片等投資，加上近日傳出百度旗下集度汽車遭踢出上海車展，故百度股價持續走弱，今日(21日)再跌近2%創逾一個月低。不過，大行目標價普遍仍比現價高得多，或帶來低吸機會。

 

(截自百度官網「我們的故事」宣傳片)

 

大和：文心一言將增額外成本損利潤率　目標價降至200元


　　大和發表報告，預料百度今年首季核心總收入按年升4.7%，主要受惠網上廣告及雲業務收入復甦，不過預料文心一言對百度雲今年收入貢獻並不重要，同時公司或因而產生額外成本，包括用於晶元的折舊費用，以及負責數據處理和合規等人手成本，估計由今年次季起，為每個季度額外增加10億至20億人民幣成本，令其今年次季非通用會計準則營運利潤率跌至21%，將公司2023至24年盈利預測分別下調1%至5%，並將目標價由210元降近5%至200元，維持「買入」評級。

 

　　高盛指，展望今年，在更好的宏觀背景下，百度的收入和利潤將加速增長，有利於第二季起廣告和雲計算業務，屆時文心一言的變現和流量生成發展亦會更清晰，其進展和變更步伐，以及廣告恢復是值得關注的關鍵催化劑，予「買入」評級，惟料百度第二季非通用會計準則核心經營利潤率同比下降1個百分點至21%，主要來自文心一言增量成本入帳，目標價由183元微降至182元。

 

花旗料廣告及雲業務受累經濟復甦放緩　摩通料股價現水平整固

 

　　花旗亦將百度美股目標價由191美元下調2.6%至186美元，以反映中國宏觀經濟活動復甦步伐放緩，認為這會影響到公司的廣告和雲業務，維持「買入」評級。花旗預計，百度首季營業收入的按年增長幅度將低至中單位數，符合市場普遍預期。如果第二季宏觀經濟復甦加速，修正後預估則存在上調可能。

 

　　野村指，百度首季業績可能會勝於市場預期，但由於投資於計算能力以支持AI相關計劃的增長，預計百度核心的營業利潤率在未來幾個季度將面臨壓力。此外，雖然預期廣告和雲業務第二季加快增長，但部分是因低基數效應，相信下行風險仍在下半年存在，因為企業/政府客戶似乎對營銷支出和IT相關的資本支出持謹慎態度，維持「中性」評級，目標價141美元。


　　摩通則指，百度今年以來股價表現明顯好過同行，主要由於推出文心一言。不過在3月16日產品發布後，對股價推動作用減弱。預計百度最快要到第三季才會出現文心一言採用和變現的積極消息，因此預計近期股價將在現水平整固，以反映收入和利潤前景喜憂參半的情況。摩通下調百度今年經調整每股盈利預測3%，目標價180元，予「增持」評級。

 

據報拜登將限制美企對中國投資　涵蓋AI、晶片等


　　另方面，據《彭博》引述知情人士透露，美國總統拜登正在爭取未來幾周內簽署行政命令，限制美國企業對中國關鍵經濟領域的投資，目前計劃在5月19日開幕的七國集團日本峰會前後採取行動。擬議中的行政命令將涵蓋半導體、人工智能和量子計算等，風險投資和私募股權都將因此受限，特定形式的技術轉讓和合資企業也將成為目標。有美國官員表示，投資限制旨在扼殺可能提升中國軍力的關鍵融資和技術。

 

　　美國財長耶倫在華盛頓就中國議題發表講話時強調，美國實施限制是出於國家安全考慮，而不是像北京所說那樣試圖遏制中國崛起為另一個超級大國。在美國與中國的關係中，國家安全為重中之重，美方不會在這些關切領域妥協，即便可能要被迫在它們與經濟利益間做取捨。

 

百度申請「文心智車」商標　惟傳集度汽車遭踢出上海車展

 

　　百度近日的消息則有好有壞。好消息方面，百度在線網絡技術(北京)有限公司申請註冊「文心智車」商標。百度Apollo早前在上海車展舉辦汽車智能化發布會，發布全新升級的駕艙圖產品矩陣。智能座駕方面，百度Apollo搭載小度車載OS及小度語音SDK，同時文心一言大模型已開啟邀請測試，探索在出行場景下利用文心大模型能力重塑用戶與智艙的關係。百度近日又宣布，全面在內部智能工作平台「如流」應用文心一言，幫助員工在日常工作中的思路構建、協作溝通、方案策劃、代碼編寫等方面大幅提升效率。

 

　　不過，內媒早前指百度和吉利汽車(00175)合資成立的集度汽車因為沒有造車資質，遭本周開幕的上海車展主辦方拒絕其參展請求。集度汽車回應稱消息完全不實，不參與本屆車展是根據自身產品營銷節奏所作出的決定，公司正根據計劃節奏，緊鑼密鼓地準備即將到來的重要節點事項，做好智能汽車機器人的養成。

　　另值得一提，國家新聞出版署發布4月國產網絡遊戲審批訊息，共86款遊戲獲批，包括百度、阿里巴巴(09988)、嗶哩嗶哩(09626)等相關公司出品的遊戲，百度獲批的是休閒益智類手遊《歡樂中國菜》，而名單中未見騰訊(00700)及網易(09999)。百度今日上午跌1.82%收報123.9元，連跌4日，累跌5.42%。阿里亦跌3.05%報88.95元，騰訊跌1.4%報352元，網易跌0.28%報143.6元，嗶哩嗶哩跌3.5%報157.4元，京東(09618)跌1.61%報140.6元，惟美團(03690)升0.07%報140.5元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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