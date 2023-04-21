立法會大比數通過加快輸入人力議案

立法會昨日大比數通過有關「加快輸入人力，補充本港勞動力」的無約束力議員議案。提出議案的自由黨議員邵家輝，要求政府為不同行業輸入外勞，同時推出計劃，容許大灣區外勞即日往返本港及居住地。





提議為工資設限，保障本地就業



邵家輝建議本港效法澳門引入珠澳外勞的方法，從大灣區引入外勞到港工作，相信不會影響樓價，同時亦可補充本地欠缺人手。他提議政府規定僱主只能用該行業的工資中位去聘請外勞，減低他們聘請外僱的意欲，保障本地就業。



飲食界張宇人指，人手不足令食肆營運困難，食客亦對服務不滿，長遠會削弱香港競爭力，雖然政府開展「你好，香港！」活動，但旅遊、零售、運輸、飲食業都不夠人，質疑接待旅客能力。他批評工會代表將「輸入外勞」妖魔化。



勞動力兩年間減少10萬人



議員狄志遠認為，輸入外勞並排唯一方法，本港亦應挽留、培育本地人才、近年勞動人口流失逾20萬，與對教育和對香港前途失去信心有關。



勞工及福利局局長孫玉菡稱，新冠疫情，再加上全球加劇爭奪人才，本地勞動人口急降，去年第四季本地勞動人口約346萬人，兩年間減少10萬人，強調政府會在保障本地就業優先的大前提下，容許適度有規範增加輸入勞工。

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