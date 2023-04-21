  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

立法會大比數通過加快輸入人力議案

21/04/2023

　　立法會昨日大比數通過有關「加快輸入人力，補充本港勞動力」的無約束力議員議案。提出議案的自由黨議員邵家輝，要求政府為不同行業輸入外勞，同時推出計劃，容許大灣區外勞即日往返本港及居住地。


　
提議為工資設限，保障本地就業
　
　　邵家輝建議本港效法澳門引入珠澳外勞的方法，從大灣區引入外勞到港工作，相信不會影響樓價，同時亦可補充本地欠缺人手。他提議政府規定僱主只能用該行業的工資中位去聘請外勞，減低他們聘請外僱的意欲，保障本地就業。


　　飲食界張宇人指，人手不足令食肆營運困難，食客亦對服務不滿，長遠會削弱香港競爭力，雖然政府開展「你好，香港！」活動，但旅遊、零售、運輸、飲食業都不夠人，質疑接待旅客能力。他批評工會代表將「輸入外勞」妖魔化。
　
勞動力兩年間減少10萬人
　
　　議員狄志遠認為，輸入外勞並排唯一方法，本港亦應挽留、培育本地人才、近年勞動人口流失逾20萬，與對教育和對香港前途失去信心有關。


　　勞工及福利局局長孫玉菡稱，新冠疫情，再加上全球加劇爭奪人才，本地勞動人口急降，去年第四季本地勞動人口約346萬人，兩年間減少10萬人，強調政府會在保障本地就業優先的大前提下，容許適度有規範增加輸入勞工。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

88.950

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.510

異動股

02331

李寧

59.500

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.900
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.510
  • 02331 李寧
  • 59.500
  • 00981 中芯國際
  • 24.150
  • 01918 融創中國
  • 1.870
股份推介
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 16.700
  • 目標︰$21.00
  • 01099 國藥控股
  • 27.750
  • 目標︰$29.10
  • 06690 海爾智家
  • 24.800
  • 目標︰$27.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 5.440
  • 目標︰$7.40
  • 06963 陽光保險
  • 4.450
  • 目標︰$4.73
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.900
  • 00700 騰訊控股
  • 351.400
  • 00001 長和
  • 52.050
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.510
  • 00941 中國移動
  • 67.400
報章貼士
  • 00101 恒隆地產
  • 14.480
  • 目標︰$17.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 57.500
  • 目標︰--
  • 02628 中國人壽
  • 14.220
  • 目標︰$15.36
熱炒概念股
即時重點新聞

21/04/2023 09:24  《異動股》李寧高開逾13%，首季線下零售渠道錄高單位數增長

21/04/2023 09:23  《異動股》融創高開近15%，75%債務的持有人支持重組協議

21/04/2023 09:22  恒指低開66點報20330，李寧升逾13%，阿里跌2.6%

21/04/2023 09:22  【外圍經濟】通脹飆升，阿根廷央行將利率上調3厘至81厘

21/04/2023 08:57  【大國博弈】據報拜登將限制美企對中國投資，涵蓋AI、晶片等

21/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５１﹒４９億元，買中芯沽盈富

21/04/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】巴克萊升滙控目標，野村降京東物流目標

21/04/2023 09:49  《財資快訊》美電跌報７﹒８４７９，隔夜拆息升至２﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

立法會大比數通過加快輸入人力議案
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】越秀地產供股點算好？一表睇晒大行最新評級目標價
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：港股好壞消息參半　北水流向成關鍵　兩萬點支持力度大
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

跑馬地最新覓食地圖！真心推6大必試小店！關注組大讚酥皮蛋撻/全港第一厚多士/石窯烤拿坡里Pizza 1
人氣文章

娛樂情報

殺入《中年好聲音》決賽 「浴室歌王」顏志恒愈戰愈勇
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

百年老字號貼地Young Line！聯乘中醫推春夏養生點心、時令菜！必食清熱菊花蝦餃、滋補太史蛇羹酥、當歸杞子醉乳鴿、燕窩蛇湯節瓜盅 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

移居馬德里7年的港人：為Leonardo DiCaprio設計造型！形象顧問 Edith Chan 建立文化自信的故事
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「說愛我，為何不肯為我改掉你的壞習慣？」要求對方改變，怎麼就不能包容他的缺點？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《烈火青春》——烈火青春成絕響，電車不見夏文汐
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全球逾5億糖尿病患者！港大降血糖研究新突破：鉻可增代謝能力，可助研新療法
人氣文章
減鹽健康啲？一餐高鹽都可引發負面影響！4個攝鹽過量短期及長期副作用
人氣文章
流感高峰期殺到！普通感冒、流感、新冠肺炎分不清？一文睇清三者感染途徑、病徵、併發症！新冠手尾最長！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2023 11:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2023 11:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2023 11:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/04/2023 11:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞21/04/2023
立法會大比數通過加快輸入人力議案
人氣文章大行報告21/04/2023
【大行炒D乜】越秀地產供股點算好？一表睇晒大行最新評級目標價
人氣文章開市Good Morning21/04/2023
溫鋼城：港股好壞消息參半　北水流向成關鍵　兩萬點支持力度大
人氣文章財經熱話21/04/2023
【虛幣世界】比特幣跌穿28000美元，比特幣基地或離開美國
人氣文章財經熱話20/04/2023
Tesla季績遜預期兼續減價　新能源車股急挫邊隻仍可吼？
人氣文章中國故事20/04/2023
《神州經脈》人行強調無通縮基礎　LPR持穩　首季FDI增長緩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金