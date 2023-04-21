【五一炒D乜】李寧首季銷售對辦大行齊唱好曾飆逾一成 五一臨近可炒一轉？

受惠內地經濟復常帶動消費，李寧(02331)首季零售流水按年錄中單位數增長，線下零售渠道增長更達高單位數，同店銷售則錄高單位數跌幅，多間大行看好其銷售表現將持續改善，股價今日(21日)高開13%，雖很快便掉頭回落，最終收市僅升近3%，但在市況欠佳下已是表現最佳藍籌，不知可否趁「五一」假期臨近博炒一轉呢？

(李寧官網截圖)

首季線下零售渠道錄高單位數增長 同店銷售錄高單位數下降

李寧公布，今年第一季李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長。就渠道而言，線下渠道錄得高單位數增長，其中零售(直接經營)渠道錄得10%至20%中段增長，批發(特許經銷商)渠道錄得中單位數增長，電子商務虛擬店舖業務錄得10%至20%低段下降。截至3月底，李寧於中國銷售點數量共計6206個，本年迄今淨減少89個，其中零售業務淨增加20個，批發業務淨減少109個。



以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算，第一季整個平台之同店銷售按年錄得高單位數下降。就渠道而言，零售及批發渠道錄得低單位數下降，電子商務虛擬店舖業務按年下降20%至30%低段。

瑞銀：銷售復甦勝預期 目標價升至84元

瑞銀發表研究報告指，首季李寧銷售點平台零售流水按年錄得中單位數增幅，符合預期。管理層表示近期銷售趨勢好過預期，暗示有可能上調增長指引，對前景更看好。公司3月銷售額增長超過20%，4月至今進一步加快，管理層預計第二季可錄得高單位數至低雙位數增幅，而第三至第四季增長率則可加快至20%以上。考慮到3月份銷售復甦好過預期，將目標價由81.5元升至84元，評級維持「買入」。

高盛指，李寧今年首季零售銷售增長勝該行預期，管理層態度更積極，由於4月銷售復甦好於預期，折扣按年改善，或可令公司指引上調。對李寧營運看法正面，在所覆蓋公司中李寧為基數最高，而其首季業績亦屬穩健，反映向前倒數2年間銷售年複合增長率(CAGR)錄中等雙位數，4年間CAGR近20%。而其銷售增速和折扣改善幅度高於該行對今年下半年預測，應作為近期正面催化劑。行業結構性增長、市場份額增加和利潤率提高的長期上升空間仍大，予「買入」評級，目標價78元。

美銀：估值具吸引力 大和：業務指引調升會成股價催化劑

美銀證券指，李寧首季營運情況大致符合預期。4月份零售銷售增長繼續按月加速，考慮到由第二季開始低基數，帶來令人鼓舞的復甦趨勢，及不斷增加的補貨訂單有助於批發收入，目前公司的保守指引有潛在上升空間，將其今明兩年每股盈利預測分別提高9%和6%，而目前股價相當於今年預測市盈率26倍，比5年平均水平低20%，看起來具吸引力，上調目標價5%至75元，重申「買入」評級。



大和引述李寧管理層指，3月至今業務復甦速度超出預期，所有渠道零售流水重回正數，按年增長約20%，4月有加速跡象，特別是線下渠道銷售月初至今增長逾30%，較3月約20%為高。集團維持全年收入中雙位數增長指引，但不排除若第二季復甦前景更清晰而上調。大和指潛在業務指引調升會成為短線股價催化劑，維持「買入」評級及目標價74元。

花旗指，李寧3月及4月至今的線下零售銷售增長快過預期，而管理層指不排除會根據今年上半年業績表現而提高全年指引，對今年的展望似乎比安踏(02020)樂觀。花旗又看好一些市場預期較低但有經營前景的股票，行業順序依次為滔搏(06110)、李寧及安踏，均予「買入」評級，其中李寧目標價為72.4元。



里昂：奢侈品餐飲板塊將受益五一 國產品牌崛起可買李寧安踏

另外，里昂投資資訊服務(上海)有限公司中國微觀經濟研究部主管藍龍(Lance Noble)近日引述該行調查指，約59%受訪者計劃於五一假期外遊，按年提升10個百分點，其中計劃到省外及長途旅遊的人分別升18和10個百分點，旅遊業連帶奢侈品和堂食餐飲板塊將於短期受益，預期本地遊將於5月和暑假期間持續。



中信里昂中國消費品及環球奢侈品行業研究分析員高馨兒指，在宏觀經濟、政策及社會文化等因素支持下，國產品牌近年快速崛起，相信能在體育服裝和化妝品等快速增長的行業中獲得更多市場份額，並有足夠的空間進一步提高滲透率，對李寧(02331)、安踏、波司登(03998)和珀萊雅(滬：603605)予「買入」評級。

大摩上周亦發表報告指，相信李寧股價在未來30天內將會上升，其銷售勢頭在今年3或4月和第二季的回升可能會使市場情緒變得更加積極，預計集團第二季零售額同比增長15%至20%，與其他領先品牌基本一致，而5月黃金周潛在強勁銷售或會成為股價催化劑。



溫鋼城：不宜追入五一概念股 李寧或於55至65元間橫行

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，內地民眾購買力正在恢復，日前公布3月社會消費品零售總額按年增長10.6%，遠比市場預期的7.3%理想，可見內地民眾過去兩年儲了很多錢，積極出來消費，較傳統的旅遊概念股包括新秀麗(01910)、周大福(01929)及莎莎(00178)等近期股價表現都不錯，惟攜程(09961)及同程(00780)較呆滯，相信「五一」概念已炒到尾聲，濠賭股近日亦已炒起，往後就要看「五一」期間實際數據，相關概念股升了上去無謂再追，料股價只會橫行或向下，下一輪炒作可能要等到7月暑假。

溫鋼城又指，內地民眾比以前注重健康及運動，體育用品股理論上有前景，唯一要看估值算不算貴，其中李寧預期市盈率25倍，往績市盈率32.9倍，市場預期其未來盈利增長理想，可達兩成以上，股價之前由80元跌至55元看到有些支持，但見一頂低於一頂，如今日可企於60元以上，升破下降軌機會較大，惟現時市場環境難承受高估值，不排除會在55至65元間橫行。

李寧今日升2.87%收報59.05元，最多升13.24%高見65元，成交14.91億元。安踏則跌0.15%報99.6元，特步(01368)跌2.14%報9.14元，滔搏跌1.61%報7.35元。其他內需股亦大多下跌，海底撈(06862)跌3.86%報18.92元，九毛九(09922)跌4.66%報17.2元，潤啤(00291)跌2.39%報61.2元，青啤(00168)跌0.66%報82.25元，蒙牛(02319)跌0.94%報31.65元，惟新秀麗升0.2%報24.8元，波司登升0.25%報4.03元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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