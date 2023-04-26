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香港正式大力擁抱加密貨幣，比特幣嘅前途會如何？

26/04/2023

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一個新時代嘅開始，總係需要革新同改變，加密貨幣永遠都唔會例外，每一個牛市都有唔同嘅催化劑一直推動佢。喺上個牛市中，有非常多大型機構不斷進場買入比特幣，當中由Tesla買入比特幣最為經典，因為當時Elno musk正係世界首富，而世界首富都選擇擁抱比特幣。最記得當時比特幣嘅價錢大約落在三萬美金一粒，消息公布之後，比特幣一直上升到大約五萬蚊美金一粒。

 

今次嘅牛市也不例外，香港正用最快嘅速度直接擁抱加密貨幣市場，大力推動WEB 3.0。香港呢個擁抱加密貨幣嘅行為，令到全世界加密貨幣行業對香港擁有十分濃厚嘅期待，原因在於中國大陸一直都禁止加密貨幣，但係今次香港正正就係得到中國大陸嘅同意去推動加密貨幣市場，換句話說中國亦有機會喺不久嘅將來重新擁抱加密貨幣！

 

香港作為世界金融中心，都大力推動加密貨幣，可想言之，當香港推動加密貨幣的政策成熟之後，會對比特幣同加密貨幣市場直接影響，就好像上一個牛市，世界上第一個用比特幣作法定貨幣嘅國家——薩爾瓦多一樣。所以香港呢個舉動，對整體加密貨幣市場嘅上升係有十分大嘅利好作用！

 

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關於KT Club

 

KT Club由朱公子於2021年成立，主力提供加密貨幣場外交易服務以及提供加密貨幣教學服務。致力打造便捷，安全，實惠的線下加密貨幣買賣，定期舉辦新手教學講座，一對一專人教學，按客戶所需訂製個人化投資教學。客戶可隨時聯絡我們的專業團隊進行諮詢對話，全港獨有7×24服務，客戶無需親身到門市亦可隨時隨地享受安全、快速的加密貨幣買賣。本公司總部位於尖沙咀中港城，目前正在大力擴展，版圖將遍佈全港十八區，為更多客戶提供便利。我們的專業團隊擁有多年投資加密貨幣的經驗，熟悉市場運作流程，緊貼行內資訊，為一眾客戶帶來豐富的加密貨幣知識。

 

公子會地址：
尖沙咀中港城1座1705室
天后蘋果商場53號舖
荃灣南豐中心1501A室

 

Instagram:  
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