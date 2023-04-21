《神州經脈》外匯局唱好人幣資產 美國擬加碼打壓 A股周跌1%

拜登政府擬設禁令限制美企對中國投資，以及美眾院通過法案擬禁華為中興提供電信設備或服務等消息，引發外資恐慌，全日透過陸股通急走逾76億元（人民幣．下同），規模創下近半年新高。

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滬深股市連跌兩日後，周五（21日）再低開低走，尤以半導體及AI板塊跌勢猛烈，拖累滬綜指以全日低位收跌1.95%，報3301.26點，死守3300關，創逾兩周新低，全周累跌1.1%；深成指收挫2.28%，創業板指瀉3.35%。兩市全日成交大增6.9%至12178億元，為連續第14個交易日突破1萬億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周五收報6.8898，較上個交易日4時30分收盤價跌102點子。全日在6.8758至6.8973之間波動。人民幣兌一美元中間價報6.8752，較上個交易日升235點子，上個交易日報6.8987。

今日新聞精選

1. 國家外匯管理局統計數據顯示，1-3月銀行累計結匯5460億美元，累計售匯5613億美元。首季銀行結售匯逆差153億美元。首季售匯率68%，延續穩定；結匯率較去年第四季略升至64%，境內外匯存款餘額基本穩定。國家外匯局副局長王春英表示，人民幣匯率雙向波動，小幅升值，在全球表現相對穩健，沒有大起大落。截至昨天境內人民幣對美元匯率比上年末升值1%，而今年以來中美利差倒掛程度已從最高的1.5個百分點收窄一半，為0.7個百分點左右。近幾個月隨著內外部環境改善，境外投資者對人民幣資產的投資熱情明顯回升。她稱，人民幣債券價格穩定、投資回報穩定。去年人民幣國債指數月度回報年化波動率是2.4%，而美債的波動率水平是6.6%；而中國國內股票目前估值低，投資前景良好。人民幣跨境使用比例去年接近50%，今年首季佔比進一步提升。

2. 美國財長耶倫在華盛頓就中國議題發表講話時表示，美國尋求與中國建立建設性和公平的經濟關係，在美中關係上，國家安全是最重要的，即使美國需要為此作經濟利益權衡，也要確保免受中國威脅。她並強調中美兩國全面脫勾將破壞世界穩定。另據《彭博》引述知情人士透露，美國總統拜登正爭取未來幾周內簽署行政命令，限制美國企業對中國關鍵經濟領域的投資，涵蓋半導體、人工智能和量子計算等。中國外交部發言人汪文斌表示，中方對此堅決反對。此外，美國眾議院周三以410票對8票通過《反制不可信海外電信法案》，明確禁止華為及中興通訊作為電信設備或服務的供應商，並要求某些公開上市公司披露對這類設備的使用。

3. 人行上海總部公布，在連續兩個月減持後，境外機構在3月重新增持銀行間債券。截至3月末，境外機構持有銀行間市場債券3.21萬億元，約佔銀行間債券市場總托管量的2.5%，較2月末增加約100億元。

4. 中國國債期貨市場上首批三個30年期國債期貨合約周五正式上市交易，分別是2023年6月、9月和12月三個合約。業內認為，30年期國債期貨上市意義重大:一方面進一步滿足金融機構利率風險管理需求，補齊了超長期國債風險管理工具短板；另一方面有助於穩定中長期投融資活動，從而更好服務國家長期戰略投資。

5. 財政部部長助理歐文漢表示，今年高校畢業生預計達1158萬人，再創新高，首度突破1100萬人，比上年增加82萬人，就業壓力增大。為進一步減輕家庭經濟困難高校畢業生負擔，確保就業大局穩定，國務院延續實施國家助學貸款免息及本金延期償還政策，預計今年免除貸款利息23.25億元，可申請延期償還的本金規模約55億元，惠及約400萬名高校畢業生。

6. 滬深交易所公布，滬深港通交易日曆優化將於下周一（24日）正式實施。實施後，下周四（27日）、下周五（28日）港股通可交易，4月29日至5月3日不提供港股通服務，5月4日起照常開通港股通服務。5月25日，原本因香港佛誕假期而暫停的滬深股通在優化日曆下可交易。

7. 國家統計局數據顯示，首季全國網上零售額3.29萬億元，同比增長8.6%，其中實物商品網上零售額2.78萬億元，同比增長7.3%，佔社會消費品零售總額24.2%。商務部電子商務司相關負責人介紹，首季全國網絡零售市場規模總體穩步增長，18類監測商品中，有6類商品增速超過兩位數，其中金銀珠寶、通訊器材同比分別增長28.1%和18.5%。

8. 消息指深圳實行超過2年的二手樓指導價機制已失效，深圳二手房參考價或與房貸解綁，即未來辦理按揭業務已不再按參考價作為基準，將以網簽備案價和評估價孰低為準。不過，官方尚未宣布有關消息，但有內媒發現，有地產中介平台的房源頁面被允許顯示房源真實掛牌價。內媒並引述工行、建行等多家大行網點的相關工作人員表示，尚未接到正式通知，目前仍然按參考價辦理按揭。

撰手：經濟通中國組

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