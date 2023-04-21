《嚟緊炒D乜》贛鋒鋰業營造頭肩底形態 中短線睇76.4銀

贛鋒鋰業(01772)下周四(27日)公布截至3月31日止第一季度成績表。贛鋒鋰業主要從事深加工鋰產品、鋰電新材料系列產品、鋰電池及儲能電池等之研發、生產和銷售、鋰資源、鋰電池回收等。

(贛鋒鋰業網頁截圖)



截至2022年12月31日止年度，贛鋒鋰業錄得純利205億人仔，增2.9倍，每股基本盈利10.18元人仔，末期股息每股派1元人仔。集團指，期內收入約413.71億人仔，增2.75倍，毛利約203.64億人仔，增長3.67倍；淨資產增86.7%，至約489億人仔。



期內，佔總營業額84.3%的金屬鋰及鋰化合物業務，營業額增長2.9倍至348.86億人仔，分部溢利增2.3倍至182.75億人仔；佔總營業額15.7%的鋰電池業務，營業額增加2.2倍至64.82億人仔，分部溢利增長20.2倍至5.66億人仔；鋰礦資源分部溢利大增19.3倍至41.47億人仔。



按地區劃分，來自內地之營業額增長2.2倍，至271.46億人仔，佔總營業額65.6%；亞洲(除內地之外)之營業額增長3.8倍至100.83億人仔，佔總營業額24.4%；歐盟之營業額增長8.2倍，至38.39億人仔，佔總營業額9.3%。



內地汽車動力電池產銷增長理想



行業前景方面，2022年新能源汽車行業發展迅速，帶動內地動力電池產銷量快速增長。根據中國汽車動力電池產業創新聯盟的統計資料，2022年中國動力電池累計產量545.9GWh，同比增長148.5%；其中三元電池累計產量212.5GWh，佔總產量38.9%，累計同比增長126.4%；磷酸鐵鋰電池累計產量332.4GWh，佔總產量60.9%，累計同比增長165.1%。



2022年中國動力電池累計銷量465.5GWh，同比增長150.3%；其中三元電池累計銷量193.5GWh，佔總銷量41.6%，累計同比增長143.2%；磷酸鐵鋰電池累計銷量271.0GWh，佔總銷量58.2%，累計同比增長155.7%。



於2022年12月31日，集團之現金及現金等價物為90.73億人仔，銀行及其他借款為127.83億人仔，資本負債比率為38%。



技術走勢方面，該股近日走勢營造頭肩底右肩形態，9RSI處於56水平，錢駿建議現價買入，首站60銀，中短線以1月底高位76.4銀為目標，最後以去年6月底高位91.45銀為最終獲利目標，跌穿近日低位43.95銀止蝕。

贛鋒鋰業今日(21日)跌0.96%收報51.45銀。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：錢駿

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