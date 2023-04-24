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【虛幣世界】美法庭裁定Yuga版權被侵犯，須向Yuga賠償

24/04/2023

　　美國公司Yuga於2022年6月提起訴訟，指控Ryder Ripps和 Jeremy Cahen以諷刺為藉口故意製造消費者混淆，產生數百萬的不當利潤，同時指控對BAYC造成損害。消息指，美國加州北區地方法院裁定，Yuga Labs擁有 BAYC（Bored Ape Yacht Club）商標，法庭並宣布將在待審期間確定損害賠償金。


　　被告未經Yuga Labs同意使用 BAYC 商標（指圖像）出售RR/BAYC NFT，並且以「可能引起混淆的方式」，推出相似BAYC NFT產品，讓消費者感到困惑。此宗案件是加密貨幣圈內令人關注的NFT相關案件，分析指NFT相關版權訴訟，在未來可能越來越多，並成為另一個「賺錢」市場。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報27859.98元，升0.98%(24小時比較．下同)；以太幣現報1883.18元，升1.14%；艾達幣報0.3966元，升2.03%；瑞波幣報0.4783元，升2.91%。
　
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