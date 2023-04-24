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《午市前瞻》大市陰跌或見19500 長汽比亞迪宜候低位進場

24/04/2023

　　恒生指數半日收報19949，跌125點或0.63%，主板成交493.46億元。恒生中國企業指數報6740，跌23點或0.35%。恒生科技指數報3978，升8點或0.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、中芯國際(00981)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報344元，跌5.2元或1.49%，成交24.84億元；中芯國際收報23.3元，升0.05元或0.22%，成交15.5億元；阿里巴巴-SW收報86.9元，跌1.05元或1.19%，成交12.72億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、中芯國際及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、中芯國際及阿里巴巴-SW。

 

(長城汽車網頁截圖)



聶振邦：拜登行政命令或加劇外資流出


　　港股疲弱，繼上日失守兩萬點後，今早繼續於兩萬點上下爭持。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指近期走勢呈陰跌狀態，大市成交只有近1100億元，有時更只有1000億元，反映投資氣氛審慎。他指，近期缺乏利好消息，同時港匯弱勢，金管局連番接沽盤令銀行體系結餘不足500億元，加上美國總統拜登限制投資中國重點科技的行政命令勢將出台，大有可能加劇外資流出，聶振邦預期，恒指250天線將難守穩，短期內將要下試3月23至28日低位19500。


長汽料次季倒退改善惟短期不宜追


　　長汽(02333)公布首季度純利按年大跌超過89%，差過市場預期，今早股價一度急挫近7%，但隨後汽車板塊有資金流入追捧，比亞迪(01211)最多勁彈超過5%，長汽亦見投資者撈底而轉升。聶振邦指，長汽首季純利大跌九成的確嚇人，但他預期第二季盈利倒退將會改善，憧憬內地第二季經濟加速增長，汽車銷售表現有望轉好，預期長汽第二季純利倒退約五至六成，將較第一季為佳。


　　走勢方面，他預計股價在10元水平會有較大阻力，現價入手最多賺不多於10%，除非有意短線操作，否則於8.8至9元部署更為有利。


比亞迪250元阻力大


　　特斯拉最新將旗下幾款車型售價重新調升，包括Model S及Model X各自調升2500美元，分別升至87490美元和97490美元；消息帶動新能源車股集體反彈，比亞迪更一度升超過5%。聶振邦指內地新能源車能否加價，視乎內地經濟恢復速度，若加價後影響銷量，則難有太大加價空間，暫時只會短線利好新能源車股。單計比亞迪走勢而言，預期250元會有較大阻力，現價入手潛在升幅不足10%，建議於225元入手更好。 

 

長汽首季純利大減9成，股價今早挫至8.6元後倒升逾2%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

吉利上周初反彈受制50天線，但在9.5元明顯有支持。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文： 經濟通通訊社市場組

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2023 14:30
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