  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【陶冬看２０２３】加息難改「資產為王」　中國或快推QE

24/04/2023

　　亞洲本年度最矚目之財經講座－－「陶冬看2023年：政策轉變之年」，周六(22日)於香港浸會大學大學會堂成功舉行。瑞信亞太區財富管理大中華區副主席陶冬主講時表示，「我可以非常負責任地告訴你，QE萬歲」，加息、縮表改變不了印錢的大邏輯，也改變不了「資產為王」的大局面。他並預期，中國或將很快推出QE，而人民幣匯率恐因此承壓。


　
歷史鐘擺周而復始


　
　　陶博從過去70年「歷史的鐘擺」講起，從二戰後的首30年，美歐奉行「凱恩斯經濟學」並推行國家資本主義，帶來戰後30年的繁榮；而這帶來財政赤字暴漲、美元跟黃金脫勾、工會坐大、市場經濟失效，人類社會迎來罕見的滯脹浪潮。

 

 


　　此後「列根革命」應運而生，隨之而來的是「小政府，大市場」，效率超越公平，資本市場引導經濟發展，背後種種邏輯被稱為「貨幣主義學派」，再延續30年繁榮。

 


　　然而，當將經濟大船的掌舵交給華爾街，槓桿難以為繼，接下來的後果就是全球金融危機，「時代的鐘擺又從效率向公平轉移」。不過，由於結構性改革缺位，全球進入印鈔票時代，通過金融資產價格的暴漲來推動經濟增長，背後則是「現代貨幣理論」。


　
印錢的大邏輯難改


　
　　陶博強調，從戰後幾十年「鐘擺」的擺動來看，潮流不以個人意志決定，而是時代發展的必然產物，這正正是從美國到歐盟、從日本到中國，執政者齊將眼光聚焦「分配」。當中產階層萎縮、工資跑不過通脹，貧者愈貧/富者愈富，通過財政支出來維持經濟相對平穩發展，鈔票隨之愈印愈多。

 

 


　　「在這個邏輯下，QE是結束不了的，因為貨幣政策和財政政策是同一硬幣的兩面，財政不正常化，貨幣正常化是走不遠的。」他認為，這兩年貨幣環境正常化不過是歷史鐘擺中的一個小浪花，改變不了印錢的大邏輯，也改變不了資產為王的大局面。未來的世界仍分為兩種－－會投資，和不會投資。中期來看，在創造力、生產力出現大幅度提升前，世界走不出QE的怪圈。當經濟再一次衰退、市場再一次動盪，更大的QE將堂而皇之出現。尤其當金融不穩定時，「聯儲之前將利率如何激進地加上去，未來就可能如何激進地減下去。」


　
印錢或令人幣承壓


　
　　倘如激進減息真的發生，過去18個月暴漲的美元匯率將如何？陶博預期，美國加息周期近尾，而歐洲或還有進一步空間；美國經濟或進入衰退，而歐洲或能幸免，所以美元匯率料進一步貶值，「如果美國金融不穩，如果聯儲需要三四次減息，美元匯率今年或見98。」

 

 

 


　　那麼中國又如何？他表示，中國經濟最壞的時間已經過去，但直言，「請大家把過去中國的成功，全部從記憶中間消除」，因為只有將過去的記憶消除，才能在未來做出正確的判斷。他以中國信貸/GDP比例為例，穩定的曲線從2007年起比例暴漲，信用擴張帶來增長奇跡、房地產/消費繁榮、人民信心飛躍；但到2020年疫情爆發，曲線一度急升之後下行，「別看它下來不多，這個就是大問題」，隨之而來就是房地產、P2P、消費、民企信心等一連串問題。

 


　　從首季內地新增人民幣信貸井噴10.6萬億元看，中國政府現在做的事情跟2009年「四萬億」是同一套路，但乘數效應大不如前，背後玄機在兩個字－－信心。歸根究柢，中國需要重新塑造信心。」

 


　　他預期，靠目前的貨幣政策最多只能將即將發生的危機往後推一推，不可能本質解決問題，解決過去幾十年積累的債務問題，只有一條路可走，「就是印錢、把它貨幣化，用流動性把觸礁的經濟浮起來。這件事並不光榮，但不走這條路，實際是無路可走……甚麼時候走，取決於一念之差。」而倘若真的QE難免，到時候人幣匯率貶值也難免。(zz)

 

撰文:俞瑾

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

22.750

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.470

異動股

01024

快手－Ｗ

49.750

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 22.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
  • 01024 快手－Ｗ
  • 49.700
  • 02331 李寧
  • 56.500
  • 01211 比亞迪股份
  • 227.400
股份推介
  • 01109 華潤置地
  • 36.500
  • 目標︰$41.00
  • 01361 ３６１度
  • 4.380
  • 目標︰$4.86
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 16.080
  • 目標︰$21.00
  • 01099 國藥控股
  • 27.400
  • 目標︰$29.10
  • 06690 海爾智家
  • 24.050
  • 目標︰$27.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 340.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.350
  • 00001 長和
  • 51.050
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
  • 00981 中芯國際
  • 22.750
報章貼士
  • 00123 越秀地產
  • 10.640
  • 目標︰$12.50
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 34.200
  • 目標︰$47.20
  • 01929 周大福
  • 15.360
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

24/04/2023 13:31  《異動股》內房及物管股普跌，龍湖跌逾3%，碧桂園、碧服齊挫

24/04/2023 12:07  恒指半日低收125點報19949，李寧跌3%，阿里健康飆5%

24/04/2023 11:39  《港元利率》短息全線升穿3厘，港匯偏離弱方保證價

24/04/2023 10:35  《異動股》比亞迪升逾3%領漲新能源車股，特斯拉上調幾款車售價

24/04/2023 10:24  陳茂波下午3時15分晤傳媒，介紹開心香港活動

24/04/2023 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒６２億元，買恒生國企沽商湯

24/04/2023 08:17  【大行炒Ｄ乜】花旗降長汽三成目標，星展唱好宏橋、中鋁

21/04/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》贛鋒鋰業營造頭肩底形態，中短線睇７６﹒４銀

24/04/2023 11:39  《財資快訊》美電穩報７﹒８４７６，一周拆息飆升至３﹒０％

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

【陶冬看２０２３】中國未來十年「三大故事」　AI勝者全取遊戲
人氣文章

新聞>生財有道

【陶冬看２０２３】看好港樓今年料小升　聯繫匯率較過往更穩妥
人氣文章

新聞>生財有道

【陶冬看２０２３】加息難改「資產為王」　中國或快推QE
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

簽唱會有求必應 張敬軒預告開棟篤唱
人氣文章

娛樂情報

望愛女林愷鈴早日拍拖 龔慈恩誓當開明媽媽
人氣文章

時事要聞

五一黃金周將至 內地團僅達疫前6成 酒店業靠自由行撐起
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

坂本龍一：不斷創新的電子音樂先驅，奏出自己輓歌的動人演繹
人氣文章

Art & Living

朱銘的始與終：擺脫了束縛與框架，是海闊天空的藝術人生
人氣文章

Art & Living

「百樣玲瓏──卡地亞與女性」：逾300件Cartier珍貴典藏！展出經典自由鳥胸針、藍寶石美洲豹夾式胸針
健康好人生 Health Channel
人氣文章
畢彼特都患上？全球1千萬人患面盲症！認人差易被誤會無禮貌，至影響生活才發現！你係一份子嗎？
人氣文章
中醫治未病防治流感
人氣文章
流感高峰期殺到！普通感冒、流感、新冠肺炎分不清？一文睇清三者感染途徑、病徵、併發症！新冠手尾最長！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2023 14:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2023 14:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2023 14:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/04/2023 14:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】中國未來十年「三大故事」　AI勝者全取遊戲
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】看好港樓今年料小升　聯繫匯率較過往更穩妥
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】加息難改「資產為王」　中國或快推QE
人氣文章香港要聞24/04/2023
西醫工會:新冠患者每日增至多達十人，憂口服藥不足
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】講座圓滿落幕　陶博精彩點評現場笑聲掌聲連連
人氣文章財經熱話24/04/2023
《午市前瞻》大市陰跌或見19500 長汽比亞迪宜候低位進場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金