  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【陶冬看２０２３】中國未來十年「三大故事」　AI勝者全取遊戲

24/04/2023

　　ChatGPT橫空出世，引發全球科技巨企爭相布局生成式AI(generative AI)，並引發應試教育、失業大潮的隱憂。瑞信亞太區財富管理大中華區副主席陶冬周六(22日)出席「陶冬看2023年:政策轉變之年」時就指，中國未來十年的三大故事，一是頭部(世界級領先國企)，二是硬核科技，三是AI賦能；而未來20年，中國將從土地紅利轉向數據紅利，並成為第一個邁進數據時代的國家。


　
人類處多周期疊加動盪的拐點
　
　　他認為，人類正處於幾個周期疊加動盪的拐點上，拐點不僅是GDP、貨幣政策拐點，也包括科技、人口、糧食的拐點。每個人都需要開拓眼界，因為技術正接近突破邊緣，例如AI可能給各行各業帶來顛覆性革命，「當你可以運用好AI，你就可以佔領市場的高地。」

 

 


　　他強調，AI是有關加速度，「你比別人早一步，你比別人早一個月，可能你的競爭對手再也無法追上你，這是一個winner takes all的遊戲。」他續指，相比平台(如淘寶、微信、亞馬遜)都屬中心化營商模式，AI是對所有經濟部門賦能普惠的過程，「到了下一個AI時代，是怎樣把AI向插卡式插到不同產品、行業上去」，這個過程到來的時間會比我們想象快得多。

 


　　他認為，ChatGPT未來20年還存不存在，現在不知道，但其歷史使命已達到--即爆紅令全球對AI的投資超過一萬億美元。隨著AI將迎來矩陣式發展，　「大家不妨想一想，在這個新的時代變革的時候，我有甚麼特點，我怎樣把自己和新的時代連在一起，未來的四大突破--AI、生物科技、新材料、終極能源，都離我們不遠了。」他預期，未來顛覆將一個接一個到來，祝大家把握機會做出一番成就。

 

撰文：俞瑾

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

22.750

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.470

異動股

01024

快手－Ｗ

49.750

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 22.700
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.460
  • 01024 快手－Ｗ
  • 49.800
  • 02331 李寧
  • 56.450
  • 01211 比亞迪股份
  • 227.400
股份推介
  • 01109 華潤置地
  • 36.600
  • 目標︰$41.00
  • 01361 ３６１度
  • 4.380
  • 目標︰$4.86
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 16.140
  • 目標︰$21.00
  • 01099 國藥控股
  • 27.400
  • 目標︰$29.10
  • 06690 海爾智家
  • 24.050
  • 目標︰$27.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 339.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.300
  • 00001 長和
  • 51.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.460
  • 00981 中芯國際
  • 22.700
報章貼士
  • 00123 越秀地產
  • 10.620
  • 目標︰$12.50
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 34.150
  • 目標︰$47.20
  • 01929 周大福
  • 15.360
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

24/04/2023 13:31  《異動股》內房及物管股普跌，龍湖跌逾3%，碧桂園、碧服齊挫

24/04/2023 12:07  恒指半日低收125點報19949，李寧跌3%，阿里健康飆5%

24/04/2023 11:39  《港元利率》短息全線升穿3厘，港匯偏離弱方保證價

24/04/2023 10:35  《異動股》比亞迪升逾3%領漲新能源車股，特斯拉上調幾款車售價

24/04/2023 10:24  陳茂波下午3時15分晤傳媒，介紹開心香港活動

24/04/2023 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒６２億元，買恒生國企沽商湯

24/04/2023 08:17  【大行炒Ｄ乜】花旗降長汽三成目標，星展唱好宏橋、中鋁

21/04/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》贛鋒鋰業營造頭肩底形態，中短線睇７６﹒４銀

24/04/2023 11:39  《財資快訊》美電穩報７﹒８４７６，一周拆息飆升至３﹒０％

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

【陶冬看２０２３】中國未來十年「三大故事」　AI勝者全取遊戲
人氣文章

新聞>生財有道

【陶冬看２０２３】看好港樓今年料小升　聯繫匯率較過往更穩妥
人氣文章

新聞>生財有道

【陶冬看２０２３】加息難改「資產為王」　中國或快推QE
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

AI市場邁向戰國時代！亞馬遜推Bedrock劍指OpenAI，馬斯克開發TruthGPT對撼ChatGPT！
人氣文章

時事要聞

考察團訪東莞物流園「華為小鎮」 佛山睇機械人 李家超：港可與大灣區城市優勢互補
人氣文章

足球俱樂部．主教練

曼城質素高，勝錫菲聯晉級；白禮頓穩健，曼聯出線有危
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Levi's 150週年見證歷史：初代牛仔褸成近年焦點！與古著收藏家分享牛仔褸的原版珍藏、各階段演進
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「說愛我，為何不肯為我改掉你的壞習慣？」要求對方改變，怎麼就不能包容他的缺點？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

南豐紗廠展覽《雲、權力與紋飾─中亞織行》：藉紡織和手藝，探索跨地緣文化、反思當代城巿生活
健康好人生 Health Channel
人氣文章
以息事寧人態度面對丈夫出軌疑惑？事件像是平息，內心卻不曾安寧
人氣文章
冇事唔好亂打牆！「拳擊手骨折」唔係拳擊手專利！即睇獨特症狀+治療方法
人氣文章
辦公室示愛疑雲：有生以來第一次有人為自己「那個」，卻因事前攤牌錯失良機？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2023 14:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2023 14:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2023 14:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/04/2023 14:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】中國未來十年「三大故事」　AI勝者全取遊戲
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】看好港樓今年料小升　聯繫匯率較過往更穩妥
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】加息難改「資產為王」　中國或快推QE
人氣文章香港要聞24/04/2023
西醫工會:新冠患者每日增至多達十人，憂口服藥不足
人氣文章生財有道24/04/2023
【陶冬看２０２３】講座圓滿落幕　陶博精彩點評現場笑聲掌聲連連
人氣文章財經熱話24/04/2023
《午市前瞻》大市陰跌或見19500 長汽比亞迪宜候低位進場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金