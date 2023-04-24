《神州經脈》中美晶片戰持續 常熟公務員數字人幣出糧開先河

美國持續打壓中國晶片業影響市場情緒，外資周一（24日）續離場，拖累滬深股市今早低開後跌幅明顯加大。滬綜指周一上午開盤後迅速失守三千三關，隨著半導體股、餐飲股沽壓力大，午後跌勢加劇，跌幅一度擴大至1.1%，最終收盤跌0.78%，報3275.41點，四連跌，創逾三周新低。深成指跌1.17%，創業板指跌1.71%。兩市全日成交大縮11%至10834億元（人民幣．下同），不過仍然連續第15個交易日突破1萬億元。外資連續兩日淨流出，今淨流出38.28億元。

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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.8985，較上個交易日4時30分收盤價跌87點子，兩連跌，創3月16日以來新低，全日在6.8881至6.9069之間波動。人民幣兌一美元中間價報6.8835，較上個交易日跌83點子，上個交易日報6.8752。

今日新聞精選

1. 江蘇常熟市地方金融監督管理局和常熟市財政局日前印發通知，自5月起對常熟市在編公務員（含參公人員）、事業人員、各級國資單位人員實行工資全額數字人民幣發放。另外，成都市地方金融監督管理局公布，四川成都住房公積金在靈活就業人員繳存、單位繳存、個人提取、貸款發放、提前還款5大類場景均開通數字人民幣功能。湖南長沙市發改委則於近日發布推動經濟高質量發展若干政策措施，提出今年發放4000萬元數字人民幣滿減消費券、400萬元人民幣文旅消費券等，並組織銀行機構開展「新支付興長沙」數字人民幣消費節主題活動等。

2. 英國《金融時報》引述消息人士稱，美國政府要求南韓警告三星及SK海力士等晶片廠商，如果中國政府制裁美國美光科技的記憶儲存用晶片，不要介入填補中國市場的缺口。美國對中國實施嚴格的出口管制，特別是晶片生產技術之後，中國網信辦上月啟動對美光在華銷售產品啟動網絡安全審查。美光表示將配合中國的調查。中國外交部發言人毛寧今日回應稱，美國為維護自身的霸權私利，強推「脫勾斷鏈」，不惜脅迫盟友配合美國對華遏制，嚴重違反市場經濟原則和國際經貿規則，擾亂全球產供鏈的穩定，是典型的科技霸凌和貿易保護主義的做法，中方堅決反對。

3. 人民銀行發布，截至2023年3月末，全國共有小額貸款公司5801家，貸款餘額8722億元，一季度減少385億元。其中重慶巿貸款餘額2004.14億元，排在第一位，廣東省貸款餘額1886.03億元排第二位，江蘇省貸款餘額759.26億元排第三位。另人行廣州分行指，一季度末，廣東房地產貸款餘額7.6萬億元、同比增長1.5%。其中房地產開發貸款比年初增加915億元、同比多增335億元；個人住房貸款比年初增加42億元、同比少增572億元，其中3月份新增貸款242億元、同比多增98億元，扭轉2022年3季度以來負增長態勢。

4. 廣東省23日公布首季經濟數據，首季GDP同比增長4%，弱於全國平均水平的增4.5%。廣東省政府同日召開全省首季經濟形勢分析會，省長王偉中表示，首季經濟運行成績來之不易。要正視困難，補短板、強弱項、鍛長板，全力鞏固經濟恢復向好態勢。堅持「快、準、實」謀劃出台穩經濟政策措施，能早則早、能快則快，力求務實管用、精準直達，扎實做好第二季經濟工作，確保實現全年經濟社會發展目標任務。

5. 工信部副部長辛國斌上周三至周五（19-21日）帶隊赴上海重點企業現場調研，召開汽車產業發展座談會並表示，要認真研究制定、適時出台穩定和擴大汽車消費的有效政策，更大力度、更高水平推動新能源汽車產業發展。開展車用芯片、固態電池、操作系統、高精度傳感器等技術攻關。推動研究並盡快明確2023年後車購稅減免政策，制定加快充換電建設、公共領域新能源汽車推廣應用等支持政策等。

6. 澳洲《金融評論報》報道，一個由15名澳洲企業高管和地方政府官員組成的商業代表團，已於周日（23日）啟程訪華，將停留香港、天津和深圳等地。代表團由澳洲中國工商業委員會（ACBC）組織，是3年來首個在澳洲政府支持下訪華的代表團。該委員會主席戴維．奧爾森表示，此行盼通過實地考察得到一手信息，讓澳洲工業界了解中國向高質量發展轉型背景下的機遇，並冀向中國商界釋放明確信號--澳洲商界正在尋求新的貿易和投資機會，在更多領域與中國開展合作，特別是在零碳排放。

7. 上海智臻智能網絡科技日前對蘋果公司展開新一輪訴訟，認為蘋果公司的Siri侵犯其2004年申請的聊天機器人專利，要求蘋果公司賠償100億元。智臻智能在中國擁有一項聊天機器人系統專利，並最早於2012年6月控告蘋果公司的Siri侵權，雙方一直針對上述專利是否有效進行上訴和申請再審。直到2020年6月，法院終審判決確認智臻智能的專利有效。同年8月，智臻智能再次提出訴訟，要求蘋果公司停止Siri專利侵權，以及停止製造和銷售侵權產品，並索賠100億元人民幣。案件將於5月5日第7次開庭。

8. 網易與暴雪「分手」後據報即將對簿公堂。內地傳媒《36氪》指，上海網之易網絡科技發展有限公司就暴雪娛樂有限公司違反系列許可協議，在上海提出訴訟，要求退還3億元欠款，包括網之易已全額支付的《魔獸世界》等停服遊戲相關退款、未售遊戲商品庫存的預付款項、數款未開發遊戲的預付保證金等。

撰文：經濟通中國組

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