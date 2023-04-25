【虛幣世界】以太幣升級後引來資金，有近逾10億美元流入

消息指，自以太幣進行「上海」升級之後，解決了質押問題，引來了資金不停流入，根據數字資產投資公司21Shares的分析師Tom Wan創建的Dune Analytics數據儀表板，過去一周投資者將大約 571950個ETH代幣存入質押合約，價值超過10億美元，這是以太幣質押近兩年半歷史中最大的每周代幣流入。



以太坊區塊鏈於4月12日完成了備受期待的技術升級，通常稱為Shanghai或Shapella。該舉措首次實現了先前鎖定在質押合約中的代幣的提取。 這是繼去年Merge之後的最後一個關鍵步驟，通過從基於挖礦系統中，利用抵押來完成網絡驗證交易的過渡。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報27468.66元(美元．下同)，跌0.15%(24小時比較．下同)；以太幣現報1841.91元，升0.01%；艾達幣報0.3821元，跌0.39%；瑞波幣報0.4604元，跌0.13%。



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