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【專訪】陶冬：金融若不穩　美元匯率今年或見98（有片）

25/04/2023

　　美匯指數去年9月曾直逼115，但年初至今倒跌近2%。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，如果出現金融不穩，需要聯儲採取緊急措施的話，減息可能來得快而猛，美元匯率可能也因此出現一波急跌。

 

　　他表示，過去十八個月，美元走勢刷新了過去20年的高位，背後邏輯是美國經濟強勁增長和聯儲罕見的暴力加息，在12個月裏，政策利率飆升5個百分點。進入2023年後，美國的通脹勢頭得到遏制，勞工市場過熱情況也有改善，聯儲高官開始釋出加息周期接近尾聲的訊號。市場預計FOMC 5月會議後，美國利率見頂，並在下半年有3-4碼的減息空間。

 

　　他續指，相對於美國，歐洲經濟受到能源危機的嚴重衝擊，一度滑向衰退的邊緣。但是隨著今年能源價格的回落和能源供應趨穩，歐洲經濟穩中回升。雖然力度不強，好在整體向好，不確定性下降。同時，歐洲貨幣當局對待逐漸顯現的工資上漲持更大的戒心，市場普遍預期歐洲央行和英格蘭銀行今年加息力度大過美國、時間長過美國。至於日本，隨著央行更換掌門人，修改政策只是時間的問題，市場利率上升應該只是時間的問題，而這個一定帶動為了收益而長期滯留海外的企業資金、保險資金班師回朝。

 

美、歐、日經濟基本面此消彼長

 

　　從美、歐、日經濟增長勢頭和貨幣政策前景看，經濟基本面的此消彼長，帶動美元匯率進一步下行。這個趨勢不難看出，關鍵看速度和力度。儘管目前美國中小銀行流動性危機，看來已經回穩，未來一年看商業物業市場的風險。那裏空置率在大幅上升，按揭成本負擔加重，逐漸進入債務到期高峰期。如果這個市場有點閃失，美元指數可能見98。

 

 

 

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