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黃瑋傑：現時港股仍未「爆邊」　若恒指企穩19750點水平　後市短線偏樂觀

25/04/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股上日（24日）一度挫逾340點，收市跌幅雖收窄但亦未能收復兩萬點關，牛證重貨區不少牛證已被強制收回，早前已部署在較貼價水平牛證的好友，現時被打靶風險大嗎？大市「陰跌」之下，較貼價牛證的值博率有變？港交所(00388)明日將出業績，績前又該如何部署？高傳染性的新冠變種病毒「大角星」已有零星個案傳入中國內地，刺激一眾醫療相關股上日炒起；惟疫情高峰已過，且相關股份股價已被抽高至少3%至半成，新冠概念股仍有炒作空間嗎？快手(01024)將與人民大學高瓴人工智能學院成立聯合實驗室，在各項人工智能前沿領域持續推進技術創新；是次合作或能增加快手在人工智能市場的競爭力，快手與行業龍頭百度(09888)較勁的情景指日可待？現時科技股的投資價值如何？

 

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