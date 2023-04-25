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李家超冀「開心香港」讓市民開開心心，提振本港經濟

25/04/2023

　　政府昨日公布「開心香港」活動，行政長官李家超在行政會議前記者會表示，隨著「開心香港」活動啟動，未來幾個月將在不同地區舉辦不同活動，包括大型美食市集及全港戲院日等，創科機構也會舉辦多元活動，希望透過多姿多彩的活動，加上新一輪消費券派發，市民能開開心心，並提振香港經濟。

 

地區行政檢討進入尾聲，不准許區議會成為「港獨」平台

　　李家超於行會前記者會表示，地區行政檢討進入尾聲，不會讓區議會成為鼓吹港獨或違反基本法的平台。他指檢討有3個原則，包括必須把國家安全放在首位，全面實現愛國者治港原則以及體現行政主導。
　　他又指，要培養強而有力地區服務隊，會檢討區議會組成，去政治化，強化地區治理架構。

區議會將保留一定選舉成分，議席與現屆相若

　　李家超續指，社會普遍關心區議會去留，區議會作為去行政諮詢重要部份，仍然值得保留，亦會保留一定選舉成分。來界區議會的議席數目會與今屆相若，區議會酬金工作不變，正就檢討進行最後審議。

五一遊行主辦方須確保活動不違反國家安全

　　對於「五一」遊行或其他公眾活動，李家超表示，主辦者要符合法律要求，符合國家安全、公共安全，亦不能侵犯他人自由，有序而不違法。警務處處長在條例中有明確責任，要考慮這些因素，以考慮是否發出不反對通知書，以及是否會加條件。

 

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