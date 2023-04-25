《午市前瞻》恒指穿250天後難估底 旅遊股勢頹現勿沾手

恒生指數半日收報19635，跌324點或1.62%，主板成交524.43億元。恒生中國企業指數報6606，跌127點或1.89%。恒生科技指數報3824，跌137點或3.46%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報337.4元，跌7.6元或2.2%，成交30.4億元；阿里巴巴-SW收報84.05元，跌2.85元或3.28%，成交20.85億元；美團收報131元，跌6.6元或4.8%，成交19.95億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(攜程網頁截圖)

連敬涵：美國打壓拖累科技股表現



恒指連日陰跌，今早一度跌超過300點，繼上月底以來再度失守250天線。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，暫時的確不宜入市；近期資金審慎，大市成交只有約1000億元，昨日更不足千億，創幾個月以來新低。



他指，近期沽壓主要來自科技股，美國打壓消息引發強勁沽壓，拖累大市表現。如今缺乏好消息，唯有寄望業績期有好消息帶動，否則，恒指跌穿250天線後難以估底。



博企失貴賓廳高峰難再



五一黃金周臨近，市場憧憬復常後首波旅遊熱潮，相關旅遊概念股有望帶動造好。但連敬涵指出，炒作「五一」應該要更早部署，目前距離「五一」尚餘約一周，相關概念股如同程(00780)及攜程(09961)反而跌跌不休，反映市場對相關股份毫無憧憬，絕不宜現時入手。



濠賭股同屬旅遊概念之一，走勢相對跑贏同程及攜程，但連敬涵同樣唱淡，指雖然賭收按年增長幅度強勁，目前亦僅恢復至疫情前約四成，未來亦很難，甚至無可能百分百恢復至疫情前水平，其一大主因是貴賓廳已全面關閉，博企一大盈利來源已不復再，未來幾乎已不可能再達到以前的高峰，故中長線都不建議部署賭股。

攜程股價自3月以來270元以上橫行。(經濟通HV2報價系統截圖)

同程上周五高見18.3元後急回，並正測試250天線支持。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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