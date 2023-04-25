  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

港燈已暫停涉停電事員工工作權限，否認借小停電拉低復電時間

25/04/2023

　　港島多個地區凌晨因電壓驟降引致停電，港燈發言人表示，已暫停負責涉事工地員工的工作授權的權限，有關員工正接受詳細調查。公司會按規定在4個星期內向監管機構提交詳細調查報告，並再次就事件引起客戶不便，衷心致歉。


　　發言人指，港燈在2021年沒有重大停電事故需即時通報機電署；全年共有162宗涉及範圍相對較小的停電事故，絕大部分涉及電纜受外來因素影響或設備故障等。當中涉及低壓配電設備的事故，由於不能如涉及高壓輸配電系統般可以遙控處理，需要工程人員到肇事現場親身處理，所需復電時間較長。低壓配電設備多位於舊區或較偏遠地區，工程人員更需爭分奪秒去盡早恢復供電，並不存在以小範圍停電事故拉低恢復供電時間平均數的說法。


　　港燈提及，事實上，《管制計劃協議》在2009年起開始引入客戶表現獎勵/罰款機制，當時已經引入「平均服務可用指數」。其後在2019年對機制作出改善，引入「平均電網供電復電時間」。希望藉有關安排提升供電可靠度，一旦遇上事故，盡量縮短客戶的恢復供電時間，即使較遍遠地區的客戶也可惠及。條文主要為提升供電機構對客戶的服務質素而增加。


　　港燈表示，至於有評論質疑港燈稱事故是由於意外接駁一條沒有紀錄的「後備電纜」所致，查實涉事的「後備電纜」，早年因進行電網線路改造，變為「後備電纜」。該條「後備電纜」儘管過去十多年來一直接駁在系統上，但是屬一條不在系統內使用的「後備電纜」，並非備用電纜，而該電纜在設備調試過程中意外通電。由於維持在不通電的狀態，該條「後備電纜」並沒有配置獨立的保護裝置。至於為何這條「後備電纜」沒有顯示在涉事電路圖上，期望在今次調查中找出原因，並正就供電系統作全面檢視，制定一系列改善措施，避免同類事件再發生。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

131.000

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

83.750

異動股

01024

快手－Ｗ

47.900

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 131.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 48.100
  • 00998 中信銀行
  • 4.290
  • 02269 藥明生物
  • 46.400
股份推介
  • 02883 中海油田服務
  • 9.160
  • 目標︰$10.00
  • 01799 新特能源
  • 19.840
  • 目標︰$31.50
  • 00123 越秀地產
  • 10.540
  • 目標︰--
  • 01109 華潤置地
  • 35.800
  • 目標︰$41.00
  • 01361 ３６１度
  • 4.090
  • 目標︰$4.86
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.900
  • 00700 騰訊控股
  • 337.800
  • 00001 長和
  • 50.700
  • 00941 中國移動
  • 67.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.430
報章貼士
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.470
  • 目標︰--
  • 00148 建滔集團
  • 23.300
  • 目標︰$35.00
  • 00270 粵海投資
  • 7.670
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/04/2023 12:06  恒指低收324點報19635，藥明瀉6%，舜宇石藥美團挫半成

25/04/2023 09:48  李家超:地區行政檢討進入尾聲，不准許區議會成為「港獨」平台

25/04/2023 09:09  【大國博弈】美國制裁三名於中國境內的個人，涉嫌為北韓黑客洗錢

25/04/2023 08:30  【國際要聞】南韓總統尹錫悅周一抵美，展開一周國事訪問

25/04/2023 07:50  《國金頭條》企業財報優預期美股持穩，經濟前景難料上行乏力

25/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒９５億元，買中石油沽騰訊

25/04/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】德銀跟進中資電訊股，花旗及大摩削贛鋒、天齊目標

21/04/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》贛鋒鋰業營造頭肩底形態，中短線睇７６﹒４銀

25/04/2023 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８４９２，一個月拆息升至３﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指穿250天後難估底 旅遊股勢頹現勿沾手
人氣文章

新聞>香港要聞

戲院商會：周六全港劃一票價30元料20萬人可受惠
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】德銀叫買電訊三寶　匯證睇好三桶油　click入嚟睇下
品味生活
生活
人氣文章

風水蔣知識

點解西貢咁多行山失足、遇溺意外？真有山神鬼怪、水鬼搵替身這回事？食得海鮮多，龍族眾生要報復？這3個月份郊遊玩水要特別小心！
人氣文章

時事要聞

下月50站安裝藍牙追蹤定位 九巴車站天使盒子 助尋走失長者
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

在Netflix舞台上，韓國和台灣已成了「東方荷里活」？今天的香港電影，反照著明天的香港？
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

Silver is the New Gold！銀色飾品更能為夏季帶來一絲清涼！一看鉑金，白金和銀首飾的分別
人氣文章

Fashion

東京尋寶！3間東京必逛中古二手精品店推介！Chanel、Hermes、LV 經典款甚至停產款都有！
人氣文章

酒意人生．梁淑意

酵母是把葡萄汁變身成美酒的魔法師！野生酵母與人工培植酵母，誰比誰好？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
轉季濕疹發作，試盡方法冇改善？中醫針灸可提升正氣，外感六淫難乘虛而入，有得救！
人氣文章
中醫治未病防治流感
人氣文章
貧血的迷思：一味補鐵就可以？有甚麼特別症狀？除了女士，這兩組人士也容易貧血！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2023 13:20
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2023 13:20
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2023 13:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/04/2023 13:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/04/2023
《午市前瞻》恒指穿250天後難估底 旅遊股勢頹現勿沾手
人氣文章香港要聞25/04/2023
戲院商會：周六全港劃一票價30元料20萬人可受惠
人氣文章大行報告25/04/2023
【大行炒D乜】德銀叫買電訊三寶　匯證睇好三桶油　click入嚟睇下
人氣文章香港要聞25/04/2023
港燈已暫停涉停電事員工工作權限，否認借小停電拉低復電時間
人氣文章香港要聞25/04/2023
李家超冀「開心香港」讓市民開開心心，提振本港經濟
人氣文章財經熱話25/04/2023
夥人大高瓴合作致力人工智能　快手業績視乎經濟復甦步伐
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金