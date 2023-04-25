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【FOCUS】跟央行押注黃金　勿忘能源變量

25/04/2023

　　當第一信託銀行(First Republic Bank)首季存款暴瀉719億美元，全球最大的實物支持黃金ETF－－SPDR，同期錄資金淨流入逾6.5億美元。別看數字不大，須知該ETF於2020年一季度(美股股災)、2022年一季度（俄烏開戰）分別錄淨流入40.4億、72.9億美元，盡顯黃金避險屬性；加上各國央行繼去年淨買入1136噸後，1月再加注77噸，你跟還是不跟？



股價、ETF、收購價齊升



　　「亂世藏金」的古訓，在通脹、赤字、衰退、新冷戰等重重逆風下，再次綻放光芒。伴隨金價從去年底1800美元出頭輾轉攀升至2000美元附近，年初至今，港股三大黃金股紫金（02899）、招金（01818）、中國黃金（02099）分別狂飆22%、43%、70%；全球排名前三的黃金礦商Newmont、Barrick、Agnico Eagle股價，分別升1.7%、11%、8%；SPDR則大漲近9%。

 

 


　　就在兩周前，業界老大Newmont將對競爭對手、澳洲最大黃金生產商Newcrest Mining的收購出價，從170億美元提高至195億美元。進入4月，Google上關於　「如何購買黃金(how to buy gold)」的搜索量，達到過去20年來紀錄新高。

 


　　當年輕人跟隨大媽們的腳步加入買金大軍，推動內地首季黃金消費量按年增12%至291.58噸，3月金銀珠寶類零售額按年增37.4%至288億元，眼下的焦點問題是，金價有無到頂？



三因素左右未來價格變動



　　基於黃金的逆周期、避險屬性，從歷史表現看，左右價格變動的關鍵因素包括：一，實質利率及QE預期；二，央行淨買入動作；三，長期能源價格變化。其中，因素一是金價在2020年中創下新高的主力，當時衡量實質利率的十年期TIPS利率低見-1.2%。

 

 

 


　　而因素二則是去年底以來新一輪漲勢的主力。以中國為例，人民銀行繼去年11月、12月分別增持32噸、30噸，令黃金儲備量首次超越2000噸後，首季再增持58噸。世界黃金協會數據顯示，過去一年的許多淨購買，都是來自與西方不結盟的國家的中央銀行。

 


　　眼下十年期TIPS衡量的實質利率早已轉正，而一項對83間央行的調查顯示，逾三分二的受訪者預期同行將在　2023年續增持黃金，前兩大因素不確定性相對較小；最大的變量當屬因素三長期能源價格變化，歷史數據顯示，由於金礦開採屬於能源密集型行業，遠期能源價格的漲跌將左右金價漲跌(去年金礦商平均總維持成本創歷史新高)。換言之，欲知金價未來走勢，盯緊央行買家動作和油價等走勢。

 

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