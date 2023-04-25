劉兆佳料區議會設委任和間選議席，直選議席不足一半

行政長官李家超今日表示，地區行政檢討已進入尾聲，區議會作為地區行政和諮詢的重要部分，仍值得保留，日後區議會的產生辦法將有多種方式，會保留一定的選舉成分，至於酬金和津貼可以考慮維持不變。全國港澳研究會顧問劉兆佳估計，日後區議會肯定不會百分百由直選產生，料直選議席會少於一半，並將設委任和間選議席。





區議會並非香港民主化發展重要環節



對於減少直選議席會否被批評民主倒退，劉兆佳接受《商業電台》訪問時指，區議會並非香港民主化發展的重要環節，強調區議會是非政權組織，輔助特區政府施政，屬於行政機關的延伸，提升特區政府治理水平，最重要是區議會能否達到《基本法》賦予的任務。



反對勢力不能再主導區議會工作



劉兆佳提到區議會過去數年被反對派把持，變為政治鬥爭的場合、阻撓特區政府施政的場合、「港獨」和外部勢力運作的場所，嚴重偏離《基本法》的規定，今次改革肯定有中央積極參與，令區議會回歸初心，恢復為輔助政府施政的非政權組織，達到民情上達、政情下通。



他又指，美西方國家支持的反對勢力，將不能像以往般主導區議會工作，他們在香港培植的代理人的能力將會降低，因此肯定不會對區議會改革有好感，相信日後會繼續作出無理批評，特區亦毋須將相關批評看得太重要。

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