  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

消息：行會通過亂拋垃圾罰款增至3千元，店舖阻街罰6千

25/04/2023

　　消息指，行政會議今日通過調高亂拋垃圾罰款金額建議，由1500元增加一倍至3000元，店舖阻街及非法棄置建築廢物亦增加三倍至6000元，環境及生態局將向立法會提交修訂條例草案。


　　政府早前預料，新罰則最快今年第四季生效。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

131.600

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

84.100

異動股

01024

快手－Ｗ

48.100

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 131.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.100
  • 01024 快手－Ｗ
  • 48.100
  • 00998 中信銀行
  • 4.290
  • 02269 藥明生物
  • 46.300
股份推介
  • 02883 中海油田服務
  • 9.000
  • 目標︰$10.00
  • 01799 新特能源
  • 18.900
  • 目標︰$31.50
  • 00123 越秀地產
  • 10.580
  • 目標︰--
  • 01109 華潤置地
  • 35.700
  • 目標︰$41.00
  • 01361 ３６１度
  • 4.210
  • 目標︰$4.86
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.100
  • 00700 騰訊控股
  • 338.400
  • 00941 中國移動
  • 67.900
  • 00001 長和
  • 50.900
  • 00981 中芯國際
  • 21.700
報章貼士
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.480
  • 目標︰--
  • 00148 建滔集團
  • 23.050
  • 目標︰$35.00
  • 00270 粵海投資
  • 7.660
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/04/2023 16:16  恒指低收342點報19617，藥明收瀉逾7%，信義光能挫7%

25/04/2023 15:40  消息：行會通過亂拋垃圾罰款增至3千元，店舖阻街罰6千

25/04/2023 14:45  【政策風向】中央政治局會議傳本周召開，關注經濟政策會否轉向

25/04/2023 13:58  《大灣區》廣州南沙樓市限購鬆綁，外地人買樓社保年限減至3年

25/04/2023 09:48  李家超:地區行政檢討進入尾聲，不准許區議會成為「港獨」平台

25/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒９５億元，買中石油沽騰訊

25/04/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】德銀跟進中資電訊股，花旗及大摩削贛鋒、天齊目標

21/04/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》贛鋒鋰業營造頭肩底形態，中短線睇７６﹒４銀

25/04/2023 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，美元兌人幣漲報６﹒９１８４

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

消息：行會通過亂拋垃圾罰款增至3千元，店舖阻街罰6千
人氣文章

新聞>香港政情

劉兆佳料區議會設委任和間選議席，直選議席不足一半
人氣文章

新聞>香港要聞

消息：新一期居屋推9154伙市價62折出售，6屋苑觀塘佔3
品味生活
生活
人氣文章

智慧城市4.0．鄧淑明

疫情衝擊促使零售業推行創新方案！BOPIS購物模式如何令顧客和零售商雙贏？
人氣文章

風水蔣知識

點解西貢咁多行山失足、遇溺意外？真有山神鬼怪、水鬼搵替身這回事？食得海鮮多，龍族眾生要報復？這3個月份郊遊玩水要特別小心！
人氣文章

時事要聞

推進香港大灣區發展 李家超︰追時間 追結果 追前列
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Levi's 150週年見證歷史：初代牛仔褸成近年焦點！與古著收藏家分享牛仔褸的原版珍藏、各階段演進
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

Silver is the New Gold！銀色飾品更能為夏季帶來一絲清涼！一看鉑金，白金和銀首飾的分別
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《命案》：就算整定，還是要努力活命
健康好人生 Health Channel
人氣文章
運動場練跑小心財物！放入儲物櫃信用卡被盜用？加強保障可以這樣做
人氣文章
不除口罩？不停整容？可能患上「容貌焦慮症」！P圖盛行易令人病態追求完美外表
人氣文章
快活保養 | 忽發奇癮想吃朱古力？可能是身體缺乏鎂！半夜抽筋、經前焦慮易怒都關事！高含鎂量食物有哪些？朱古力要這樣選！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2023 17:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2023 17:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/04/2023 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞25/04/2023
消息：行會通過亂拋垃圾罰款增至3千元，店舖阻街罰6千
人氣文章香港政情25/04/2023
劉兆佳料區議會設委任和間選議席，直選議席不足一半
人氣文章香港要聞25/04/2023
消息：新一期居屋推9154伙市價62折出售，6屋苑觀塘佔3
人氣文章財經熱話25/04/2023
俄羅斯財長:中俄逾七成貿易結算已轉為本幣結算
人氣文章FOCUS25/04/2023
【FOCUS】跟央行押注黃金　勿忘能源變量
人氣文章財經熱話25/04/2023
智利擬國有化鋰礦疊加鋰價跌跌不休　天齊贛鋒遭大行降目標齊急挫　縱低未屆吸納時？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金