  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍：港股現處弱勢　外圍仍存不明朗因素　恒指或下試19300點水平

26/04/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　市場憂慮中美科技戰升級，拖累隔晚美股全線受挫，當中以科技股為主的納斯達克綜合指數跌近2%，反映中概股表現的金龍中國指數更蒸發3%，阿里巴巴(09988)ADR較港股上日（25日）收市價低逾3%；料今日港股受累程度有多大？中概股當中哪隻抗跌力最差？「五一」前連失兩萬關及250天線，屬買貨好時機？作為全球第二大鋰生產國的智利，據報計劃國有化鋰工業，拖累本港兩大鋰電池股上日一度下跌近9%，天齊鋰業(09696)澄清集團鋰礦的主要供應非來自智利，智利國有化鋰業對行業有多大影響？然而，工業級碳酸鋰價格年初至今已下跌逾60%，鋰電池股即將公布業績，有何部署策略？碳酸鋰價格仍未有見底跡象，或反映新能源車價格戰仍須維持一段時間？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

132.600

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

82.650

異動股

01024

快手－Ｗ

48.800

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 132.700
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 48.750
  • 00591 中國高精密
  • 0.490
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.940
股份推介
  • 02001 新高教集團
  • 2.700
  • 目標︰$3.82
  • 02883 中海油田服務
  • 8.970
  • 目標︰$10.00
  • 01799 新特能源
  • 19.280
  • 目標︰$31.50
  • 00123 越秀地產
  • 10.620
  • 目標︰--
  • 01109 華潤置地
  • 36.000
  • 目標︰$41.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.700
  • 00700 騰訊控股
  • 340.200
  • 00001 長和
  • 51.400
  • 00941 中國移動
  • 67.950
  • 00388 香港交易所
  • 325.400
報章貼士
  • 02001 新高教集團
  • 2.700
  • 目標︰--
  • 00168 青島啤酒股份
  • 81.500
  • 目標︰$110.00
  • 00837 譚木匠
  • 3.500
  • 目標︰$4.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/04/2023 09:26  恒指低開96點報19520，創科升逾1%，阿里跌3%

26/04/2023 09:23  【聚焦人幣】人幣中間價貶390點子，報6.9237

26/04/2023 09:18  【國際要聞】拜登正式宣布角逐連任，或與特朗普再度對決

26/04/2023 09:17  騰訊再遭南非大股東減持，Prosus持股比例降至25.99%

26/04/2023 07:50  《國金頭條》美股大跌，納指跌2%，金價重上2000美元

26/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒０９億元，買中移沽中芯

26/04/2023 08:37  【大行炒Ｄ乜】星展降長汽逾三成目標，大摩點評建材股

21/04/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》贛鋒鋰業營造頭肩底形態，中短線睇７６﹒４銀

26/04/2023 09:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９７，一個月拆息升至３﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：馬克龍尋求與美國不同的對華路線（去片）
人氣文章

新聞>財經熱話

騰訊再遭南非大股東減持，Prosus持股比例降至25.99%
人氣文章

新聞>90後投資達人 - 朱公子

香港正式大力擁抱加密貨幣，比特幣嘅前途會如何？
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

「開心香港」頭炮 周六睇戲劃一30元 周末2天會展美食市集免費入場
人氣文章

走肉廚房．李美怡 Cathy Lee

悶熱4月天！氣溫升至30度！開胃素菜：薑絲南瓜醬涼拌甜菠菜
人氣文章

娛樂情報

宣讀結婚誓詞激動爆喊 陳家樂最愛連詩雅夠蠢
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

闊別三年再訪澳門米芝蓮二星川菜館！矜貴松露鴨肝口水雞、麻辣龍蝦鍾水餃、川椒威靈頓鮑魚，百菜百味中吃出創意
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

用10年時間作愛的見證：輿論拆不散的台灣「爺孫戀」，最終隨骨灰散落大海，無怨無悔？
人氣文章

酒意人生．梁淑意

酵母是把葡萄汁變身成美酒的魔法師！野生酵母與人工培植酵母，誰比誰好？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
春天濕重！必吃去濕好物白扁豆！調肝和胃、健脾化濕，比淮山更好？白扁豆、炒扁豆點分？教你煲最強去濕扁豆湯 新文章
人氣文章
胸悶乏力又煩燥？可能是血虛型高血壓！高血壓5種食物可免則免！兩種米、一種豆有助養氣血、降血壓
人氣文章
常翹腳脊柱側彎易腰痛！物理治療師一招即Check腰大肌有無問題！3組伸展運動幫助改善
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2023 10:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2023 10:38
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2023 10:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/04/2023 10:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章專訪26/04/2023
【專訪】陶冬：馬克龍尋求與美國不同的對華路線（去片）
人氣文章財經熱話26/04/2023
騰訊再遭南非大股東減持，Prosus持股比例降至25.99%
人氣文章90後投資達人 - 朱公子26/04/2023
香港正式大力擁抱加密貨幣，比特幣嘅前途會如何？
人氣文章國際動態26/04/2023
據報多位共和黨參議員敦促拜登制裁華為雲和阿里雲
人氣文章開市Good Morning26/04/2023
熊麗萍：港股現處弱勢　外圍仍存不明朗因素　恒指或下試19300點水平
人氣文章財經熱話26/04/2023
譚仔國際(02217)料全年純利跌最多35%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金