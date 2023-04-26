憂遭美國制裁阿里七連跌 騰訊再遭大股東減持反造好 兩股均可博反彈？

科技股近期受中美緊張局勢左右。日前據報美國總統拜登擬未來幾周內簽署行政命令，限制美國企業對中國關鍵經濟領域的投資，將涵蓋人工智能(AI)及半導體等，除令晶片股捱沽外，AI概念股亦連日急挫。最新據報多位美國共和黨參議員敦促美國總統拜登制裁阿里雲等中國雲服務提供商，今日(26日)阿里(09988)曾再跌逾3%創一個月低，且已連跌7日累跌逾一成，股價可能已「跌過龍」，且公司近日續有AI發展及分拆業務等消息，或可帶動股價反彈。另騰訊(00700)雖再遭南非大股東Naspers減持，但今日只略微低開，其後更倒升近2%，終止六連跌頹勢。

(截自阿里巴巴官網媒體資料庫)

美議員促拜登制裁阿里雲等雲端業者 阿里子企需遵守歐盟數位法

據《路透》報道，9位美國共和黨參議員以國家安全擔憂為由致信拜登，敦促其制裁華為雲和阿里雲，及其他中國雲服務提供商包括百度雲和騰訊雲。議員還要求當局將阿里雲列入商務部的出口管制名單，稱其與中國軍方的密切聯繫使其成為明顯持續的國家安全威脅。同時，阿里雲宣布史上最大規模降價，核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%。阿里雲表示，作為中國第一、全球前三雲計算廠商，此次降價將進一步擴大公共雲的用戶基數和規模，提升雲計算的市場滲透率。





另外，歐盟內部市場執委布萊頓(Thierry Breton)宣布，阿里旗下全球速賣通(AliExpress)、Alphabet旗下谷歌和YouTube、蘋果的App Store等19家公司，需要遵守歐盟數位服務法案(DSA)，法案要求這些公司進行風險管理，進行外部和獨立審計，與當局和研究人員分享數據，並在8月之前採用行為準則。新規下，這些公司需採取更多措施來處理虛假信息，為用戶提供更多保護和選擇，並確保對兒童提供更強有力保護，否則將面臨高達其全球營業額6%的罰款。





阿里：20萬企業申「通義千問」測試 匯證：AI發展利好阿里騰訊等

在今日的2023阿里雲合作夥伴大會上，阿里董事會主席兼首席執行官張勇透露，已有20萬企業用戶申請接入阿里版ChatGPT「通義千問」測試，他同時宣布「通義千問」夥伴計劃正式啟動，覆蓋金融、通用、交通、通信、能源、電力等多個行業。匯證近日亦指，AI發展利好雲業務企業，指有更多方法變現，看好阿里、騰訊及百度(09888)等，予阿里目標價139元，騰訊目標價440元，均予「買入」評級。

廣發證券亦維持阿里「買入」評級，合理價140.83元，展望今年首季隨著消費回溫，阿里核心電商商品交易總額(GMV)有望實現正增長，直銷、菜鳥等業務保持高速成長性，雲和國際業務進入修復軌道。而「通義千問」可加強集團內部不同業務線的協同，全面升級改造業務形態，終極遠景是各個行業在阿里雲大模型基礎上，打造具備自己行業能力的專屬大模型，實現算力普惠和AI普及。

傳阿里擬分拆盒馬香港上市 彭博：地緣政治緊張礙分拆勢頭

另值得一提，今年3月底，阿里宣布啟動組織變革，在阿里集團之下設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司，未來具備條件的業務集團和公司都將有獨立融資和上市可能性。近日外電報道，阿里正準備將旗下連鎖生鮮超市盒馬鮮生分拆在香港上市，時間可能是明年或更晚。



不過，彭博行業研究分析師Marvin Chen表示，地緣政治緊張局勢繼續帶來壓力，在這樣的環境下，IPO或分拆活動勢頭可能難以回升，中國市場情緒總體低落，阿里股價可能保持波動，但由於估值再次逼近個位數，下行空間可能有限。

熊麗萍：憂中美角力礙AI發展致資金撤離 阿里已跌過龍

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，市場現主要擔心中美角力可能阻礙內地AI發展，恐怕拜登真的簽署行政命令，限制美國企業對中國AI投資，在此不明朗因素下，有部分基金或機構投資者為安全計寧願先行減持，與公司基本面無關，阿里由100元跌至近80元似乎已「跌過龍」。而內地早前也只不過如其他國家一樣訂立一些規例對AI發展作出限制，過去一周也不見內地政策或阿里業務有甚麼特別改變，反而阿里正進行業務重組應可帶來憧憬。另阿里及百度(09888)此輪股價下跌成交不算很大，相信有關中美角力消息除影響投資情緒，實際影響不大。



騰訊大股東Prosus披露昨減持近79萬股 持股降至25.99%

另邊廂，騰訊再遭南非大股東減持。南非傳媒巨企Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus早前已宣布，將額外9600萬股騰訊存入香港中央結算系統(CCASS)。Prosus昨日(25日)深夜披露，因應自身回購計劃，於昨日在場內出售78.96萬股騰訊，未有披露作價，持股比例減至25.99%。Prosus曾三度大規模減持騰訊，2021年4月減持1.92億股，2022年9月減持7676萬股，去年12月則減持1.03億股。

阿里半日跌0.71%收報83.5元，最多跌3.39%低見81.25元，連跌7日，累跌12.47%，成交31.97億元。騰訊則升1.77%報344.4元，曾跌0.89%至335.4元，成交33.84億元。有部分中概科技股亦見回升，百度升0.77%報118.3元，京東(09618)升3.62%報137.5元，美團(03690)升2.13%報134.4元，嗶哩嗶哩(09626)升3.91%報159.3元，惟網易(09999)跌1.52%報136.4元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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