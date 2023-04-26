《午市前瞻》恒指兩萬阻力仍大 華能國電急升候4.6元吸納

恒生指數半日收報19733，升116點或0.59%，主板成交524.8億元。恒生中國企業指數報6647，升45點或0.69%。恒生科技指數報3875，升51點或1.34%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報344.4元，升6元或1.77%，成交33.84億元；阿里巴巴-SW收報83.5元，跌0.6元或0.71%，成交31.97億元；美團收報134.4元，升2.8元或2.13%，成交12.45億元。



信義光能(00968)升6.14%，收報8.47元，該股成交約1631萬股，涉資1.37億元，盤中高見8.59元，最低見8元；國壽(02628)跌2.1%，收報13.96元。



國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(華能國電網上截圖)

溫鋼城：騰訊短線330至380元上落



恒指今日低開96點，報19474。騰訊(00700)南非大股東Naspers旗下的Prosus於上日(25日)在場內出售78.96萬股騰訊，未有披露作價，持股比例減至25.99%。股價低開0.77%，報335.8元，惟早段曾回升逾1.5%。



iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，Prosus今次減持騰訊股份的數目不多，亦非一下子大幅減持，故未有刺激市場神經，騰訊股價早段走勢較平穩。他估計，騰訊在330元關口的支持力較強，短線料在330至380元之間上落。



大市方面，溫鋼城指暫時南向及北向資金均錄得淨流入，沽壓較前幾個交易日輕，恒指跌勢總算稍為喘定，惟能否持續錄得資金淨流入仍需觀察。他又指，美國計劃限制當地企業投資中資企業的傳聞尚未消散，之後又有聯儲局議息、G7峰會等大事件，外圍仍有不明朗因素，恒指短線料在20000阻力較大。



華能國電火電業務有優勢



數隻電力股公布業績。華能國電(00902)公布，截至3月31日止首季純利22.5億人民幣，升3.3倍，收入約653億人民幣，升0.03%，加權平均淨資產收益率3.34%，升5.96個百分點。股價高開5.58%，報4.73元，早段升幅曾擴至逾10%。



此外，龍源電力(00916)公布，截至3月31日止首季純利24.18億人民幣，升7.09%。收入98.6億人民幣，其中風電分部升9.45%，火電分部跌39.41%，首季發電量按年增長7.6%，其中風電升11%，火電跌約16%，其他可再生能源升約51%。股價低開2.16%，報8.14元，早段一度跌逾3%至7.87元的年內低位。



溫鋼城認為，華能國電為傳統火力發電股，目前工廠仍較依賴火電生產，對公司有一定優勢。相反，龍源電力逐步發展新能源發電項目，開發成本相對較昂貴，疫情過後的需求不及火電，導致盈利增長較緩慢。



他較看好華能國電的前景，只是今日股價大幅上升後，9日RSI已嚴重超買，現時高追值博率一般，建議投資者候至4.6元吸納，目標6元，失守3.9元則止蝕。至於龍源電力，溫鋼城指股價持續走弱，更一度跌穿52周低位，反映公司表現未獲市場接受，不建議投資者部署。

華能國電首季純利急升3倍，股價今早升逾11%。(經濟通HV2報價系統截圖)

龍源首季盈利增長7%，惟股價裂口低開並創逾兩年低。(經濟通HV2報價系統截圖)





撰文: 經濟通通訊社市場組

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