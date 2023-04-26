華能國電績佳叠加券商唱好 火電邊隻贏面高？

多隻中資電力股公布今年首季業績，其中傳統火力發電股華能國電(00902)首季純利升逾3倍，股價今日(26日)高開半成，升幅曾擴至逾一成，全日仍升近9%。其他電力股亦因憧憬火電行業盈利有望改善，幾乎全線上升，唯獨龍源電力(00916)首季純利僅升7.09%，收入更減少5%，股價低開逾2%，一度跌逾3%至7.87元的年內低位。券商亦普遍料未來在煤電發電量上升、電價上漲，煤價成本得到緩解下，火電企業盈利將顯著修復。

(華能國電網頁截圖)

受惠煤價下降電價上漲 華能國電首季純利升逾3倍

華能國電首季純利22.5億元(人民幣．下同)，升3.3倍。扣除非經常性損益之純利增2.4倍至20億元，收入約653億元，升0.03%，加權平均淨資產收益率3.34%，升5.96個百分點。集團稱，淨利增長主要由於煤價同比下降和電價同比上漲共同影響境內電力業務經營增利。

回顧過往，在煤價高企，電力銷售價格及已有電量不能覆蓋成本下，火電企業業績普遍受壓，甚至有多家企業陷入連年虧損，其中華能國電於2021至2022年間累計虧損超200億元；大唐發電(00991)兩年間連續虧損超百億；華電國際(01071)亦虧損逾50億元。

龍源電力首季多賺7%收入少5% 瑞信：營運成本升降目標至20.5元

龍源電力首季純利24.18億元，升7.09%。收入98.6億元，跌5.39%，其中風電分部升9.45%，火電分部跌39.41%；首季發電量按年增長7.6%，其中風電升11%，火電跌約16%，其他可再生能源升約51%。另集團指斥約3億元投資合營企業45%，發展海上風電項目。

瑞信發表研究報告指，龍源電力首季純利按年升7%至24億元，大致符合市場預期的下限，主要來自風電產量增加及財務成本降低帶動。裝機容量提升及利用小時數改善，推動集團首季風電及其他可再生能源發電量增長，但考慮到營運成本上升，將公司2023至24財年每股盈利預測下調4%至5%。龍源電力年初至今表現明顯落後於風電同業及其他燃煤獨立發電企業約25%至49%，在其強勁的增長前景及較低的建設成本下並不合理，維持「跑贏大市」評級，惟將目標價由21.5元降至20.5元。

花旗則指，龍源電力首季淨利潤按年增7%至24億元，遜於該行預期5%，約佔2023年度全年盈利預測的30.5%，低於過去5年的平均44.2%，予目標價12元及「買入」評級。

工業活動復甦帶動需求 截至3月底全國發電裝機容量增9.1%

另外，電力行業近期利好消息不斷。從需求來看，隨著疫情管控放寬及穩增長政策持續發力，內地經濟有望持續向好，拉動電力消費需求增速回升。中小企業開工率和復工達產率踏入今年後明顯提升，首季開工率在75%及以上的企業佔55.95%，比上季升25.15個百分點；開工率在75%以下的佔44.05%，比上季降25.15個百分點。相信伴隨工業活動持續復甦，可帶動用電需求回升，令電力行業延續快速增長趨勢。



近日國家統計局公布今年首季能源生產情況。截至3月底，全國累計發電裝機容量約26.2億千瓦，同比增長9.1%，其中風電裝機容量約3.8億千瓦，同比增長11.7%；太陽能發電裝機容量約4.3億千瓦，同比增長33.7%。1至3月，全國主要發電企業電源工程完成投資1264億元，同比增長55.2%，其中太陽能發電522億元，同比增長177.6%；核電161億元，同比增長53.5%。電網工程完成投資668億元，同比增長7.5%。

火電貢獻內地逾七成發電量 煤價下行盈利有望持續改善



在雙碳背景下，隨著宏觀綠色發展管控的增強以及新能源佔比不斷提升，以火電為代表的舊能源發展雖受到不少阻礙，但其所發揮的「壓艙石」作用依舊顯著。數據顯示，截至去年，火電仍舊貢獻逾七成發電量，在內地電力系統中佔據主導位置。隨著電力消費旺季到來，作為電力行業發電主力，火電也必將發揮重要作用。



而火電企業的商業模式為「採煤—發電—售電」，主要由煤價、電價和負荷共同決定其盈利。其中煤價去年依舊高位運行，雖然市場化電價普遍上浮約20%，但仍不能完全覆蓋電力成本。進入今年，煤價持續下行，火電企業盈利能力有望持續改善。行情數據顯示，截至4月21日，秦皇島港動力煤(Q5500)山西產市場價1009元/噸，相較於3月末的1075元/噸，回落66元/噸；長協煤價方面，CCTD秦皇島動力煤(Q5500)年度長協價4月為723元/噸，環比3月下降1元。

西南證券：火電擔起保供重任 銀河證券：料盈利能力超預期改善



西南證券稱，雙碳背景下發電結構正不斷變化，火電佔比下降，綠電佔比逐步提升，但年内用電的區域性、季節性矛盾越發顯著，疊加極端高溫乾旱天氣影響，電力供需緊張形勢加劇，火電擔起保供重任。此外，煤價有所下行，展望今年春季動力煤、光伏上游供需有望繼續改善，政策端如火電保供、電力市場化改革、電力輔助服務和容量電價補償等政策有望加速推出，電力板塊或將迎來業績改善。



銀河證券指，短期來看，燃料成本下行有望促進火電盈利能力超預期改善；長期來看，隨著新能源佔比不斷提升，以及電力市場化改革不斷深入，火電作為調節型電源，其參與容量市場或現貨市場有望獲得額外收益，看好火電板塊長期投資價值。光大證券亦判斷短期內動力煤供需寬鬆，價格仍有下行壓力，利好火電運營商。



此外，多家電力巨頭的發電結構從傳統能源轉型到新能源，這也令發電企業的估值重塑具有合理性和可持續性。國盛證券認為，電力企業在未來新能源轉型過程中有更大的成長潛力，板塊估值應在市盈率15倍以上，新能源發電佔比高且治理優秀的龍頭企業合理市盈率可達25倍。

國家能源局發布指導意見 加強新型電力系統穩定

另值得留意，國家能源局周一(24日)發布《關於加強新型電力系統穩定工作的指導意見(徵求意見稿)》，提出27條指導意見，以助力夯實新型電力系統穩定基礎，加強新型電力系統全過程穩定管理以及構建穩定技術支撐體系。某電力央企下屬售電企業負責人表示，新型電力系統的建設都在為間歇性、波動性的新能源上網進行保障。新能源能夠實現大範圍的穩定上網又是電力市場跨省跨區交易的前提。新型電力系統穩定運行，意味著未來會有更多的優質新能源進入市場交易、豐富交易品種、活躍交易市場，對售電側改革有積極作用，對電力集團也是利好消息。

電力股今日普遍造好，除華能國電漲近9%外，大唐發電、華電國際及中廣核電力(01816)都升約半成，其中中廣核電力亦已公布首季業績，純利升22.25%至34.86億元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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