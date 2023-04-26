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【政策解讀】中國全面實現不動產統一登記　並非單純為開徵房產稅

26/04/2023

　　自然資源部4月25日宣布，中國全面實現不動產統一登記，意味著經過10年努力，涵蓋所有不動產物權的不動產統一登記制度全面建立。專家認為，不動產統一登記為中國未來稅制改革奠定基礎，預計開徵房產稅將明顯加速推進，但也不能簡單理解成這是要為徵收房地產稅做準備。

 

中國全面實現不動產統一登記，有分析預計開徵房產稅將明顯加速推進。(AP圖片)

 

早期不動產登記工作分散於多個部門

　　綜合內媒報道，中國早期的土地、房屋、林地、海域等各類不動產登記職責分散在多個部門，不利於保護民眾的重大財產權及保障相關交易安全，亦增加民眾負擔和政府治理成本。2007年出台的《物權法》明確規定「國家對不動產實行統一登記制度」，就為建立不動產統一登記制度指明方向、奠定法律基礎。


　　2013年3月，中國決定建立不動產統一登記機構，提出將分散在多個部門的不動產登記職責整合，實現登記機構、登記簿冊、登記依據和信息平台「四統一」改革任務。2016年，國土資源部發布《不動產登記暫行條例實施細則》，列明登記的適用對象包括:集體土地所有權；房屋等建築物、構築物所有權；森林、林木所有權；耕地、林地、草地等土地承包經營權；建設用地使用權；宅基地使用權；海域使用權；地役權；抵押權；法律規定需要登記的其他不動產權利。2018年，自然資源部宣布不動產登記信息管理基礎平台已實現全國聯網。


　　如今，中國全面實現不動產統一登記，對普通老百姓而言，最大的好處是從「多地、多門、多次」辦理到「一窗、一網、一次」、甚至「不見面」辦成，大大減少時間成本。目前不動產統一登記數據庫覆蓋全國、實時更新，包含15億多條不動產登記信息，並已累計頒發不動產權證書7.9億多本、不動產登記證明3.6億多份，2000多個市縣同步頒發電子證書證明3.3億多本。

專家:摸清不動產「家底」　提高交易效率　減少權屬糾紛

　　廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，不動產統一登記的首要意義是落實　《物權法》，保障不動產交易安全，保護不動產權利人的合法財產權；其次是整合散亂在各職能部門之間的不動產碎片信息，摸清不動產「家底」，為政策制定和執行提供基礎數據，提高政府治理效率和水平。

 

專家認為，不動產統一登記並非只為徵收房產稅鋪路，而是能更好保護不動產權利人合法權益。(AP圖片)


　　他直言，不動產統一登記的最大意義在於為現代國家公共財政提供基礎，「是建立和實施不動產稅制的前提和基礎」。經過法定程序的登記，不動產擁有者對於不動產事實上擁有了所有權，也就具備了徵收不動產稅的基礎。在此基礎上，根據基本不動產需求免稅的原則，扣除基本需求的免稅面積外，所有人擁有的其他不動產將一律進入徵稅範疇，並根據不動產的基本情況(坐落、年代、地價、產權形式等)評估房屋的市場價值，按章徵稅。

 

　　中指研究院市場研究總監陳文靜也認為，全面實現不動產統一登記，有利於提高不動產交易效率，減少權屬糾紛，有利於更好地保護不動產權利人合法財產權，並有助提高政府管理工作效率，提高登記質量，降低管理成本；同時也有利於房地產調控政策的統一部署。陳文靜同時指出，徵收房地產稅的前置條件就包括全國不動產統一登記和全國聯網，中國全面實現不動產統一登記，也就意味著房地產稅徵收的前提條件進一步完善。
　
樓市復甦情況尚不穩固　料短期內不會徵收房產稅

　　至於房產稅徵收時間，陳文靜認為短期內徵收的機會不高。雖然首季全國房地產市場有所修復，開發投資、新開工等供給端指標恢復仍顯疲弱，房地產對於宏觀經濟的拖累效應仍在。此外，4月以來，新房市場活躍度不佳，據中指研究院數據，重點50城新房周度成交面積較3月周均下降20%左右，買樓者置業情緒和預期仍不穩固，短期房地產市場仍需要政策支持，當前並不是展開房地產稅試點的合適時機。


　　易居研究院研究總監嚴躍進則認為，不動產統一登記不能簡單理解為要徵收房產稅，但反過來看，不動產統一登記後，房地產稅等工作開展會更加順暢和容易。他表示，不動產統一登記的出發點比徵稅更廣，是房地產領域一項重要的制度突破，解決了很多房產登記工作的歷史遺留問題，實現全國房產信息互通，使各地房地產制度、政策調控等更好統一，並對深刻理解房地產市場有積極作用。

 

撰文：經濟通通訊社記者林小莉

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