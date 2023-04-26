  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《神州經脈》美議員促制裁雲計算中企　滬指六連跌　人民幣逾月低

26/04/2023

　　外圍市場不穩，滬市周三（26日）上演穩盤大戰，銀行股顯著回調，地產股下跌，但在汽車、軍工、光伏等板塊拉漲下指數好淡爭持，一直維持至全日收市，滬綜指收跌0.02%，為連續第六個交易日下跌，創近一個月以來收市新低。科技股周三大反攻，新能源車、環保能源急漲，醫藥、AIGC等概念反彈，帶領深市終結五連跌，深成指升0.33%，創業板指漲1.54%。

 

（資料圖片）

 

　　兩市全日成交11222億元（人民幣．下同），按日減少1%，連續第十七個交易日破萬億，陸股通恢復淨流入約7.5億元。

 

今日新聞精選

 

1. 銀保監周三公布數據顯示，一季度末銀行業金融機構不良貸款餘額3.9萬億元，較年初增加1259億元，不良貸款率1.68%，同比下降0.09個百分點。商業銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為82%，保持較低水平。銀行保險機構流動性總體保持平穩，商業銀行流動性覆蓋率149.5%。一季度末，銀行業金融機構資產總額397.3萬億元，同比增長11%。保險公司總資產28.4萬億元，同比增長10.5%。一季度，保險公司原保險保費收入1.95萬億元，同比增長9.2%，賠款與給付支出4932億元，同比增長9.3%。商業銀行累計實現淨利潤6679億元，同比增長1.3%。一季度末，商業銀行資本充足率為14.86%。

 

2. 據《路透》報道，9位美國共和黨參議員以國家安全擔憂為由，敦促拜登制裁華為雲和阿里雲，及其他中國雲服務提供商包括百度雲和騰訊雲。他們指，中國雲計算公司愈來愈多地與某些受制裁的外國實體打交道，直接挑戰美國的國家安全和經濟安全利益，其中阿里雲與中國軍方的密切聯繫「使其成為明顯持續的國家安全威脅」，要求拜登政府官員將其列入商務部的出口管制名單。中國外交部發言人毛寧表示，一貫反對泛化國家安全概念、無理打壓中國企業。另阿里雲宣布史上最大規模降價，核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%。此次降價將進一步擴大公共雲的用戶基數和規模，提升雲計算的市場滲透率。

 

3. 中指研究院統計數據顯示，目前內地已有逾40城調整首套房貸利率下限至4%以下，進入「3時代」；廣東部分城市甚至已取消首套房貸利率下限。至於房地產政策一直較嚴的上海，2021年7月24日起首套房貸利率調整為LPR+35個點子，即4.65%，二套房貸利率調整至LPR+105個點子，即5.35%，至今尚未有變化，而未來基點會否下調，上海本地媒體引述權威人士指，暫時還沒有相關安排。另中指院數據顯示，截至4月21日，內地22城中有18城完成今年首輪集中土拍，「觸頂」成交地塊佔比達48%，其中上海今年首輪土拍創2021年集中土拍開啟以來最高熱度，共出讓19宗地，成交總金額約520億元，觸頂成交佔比達79%，整體溢價率高達7%。

 

4. 國務院辦公廳發布關於推動外貿穩規模優結構的意見，提出強化貿易促進拓展市場、穩定和擴大重點產品進出口規模、加大財政金融支持力度等五方面共18條意見，包括培育汽車出口優勢；加大進出口信貸支持；鼓勵金融機構創新完善外匯衍生品和跨境人民幣業務，進一步擴大跨境貿易人民幣結算規模，更好滿足外貿企業匯率避險和跨境人民幣結算需求；完善邊境貿易支持政策等，要求做大沿邊省份對外貿易，探索建設邊民互市貿易進口商品數據監測平台，修訂出台邊民互市貿易管理辦法等，增加自周邊國家進口。

 

5. 國家市場監督管理總局副局長甘霖26日表示，針對直播帶貨這種新模式、新業態，一方面要堅持包容審慎監管，另一方面必須要守住法律底線，確保在規範中發展。對管理不力、屢屢出現問題的平台，要通過約談、責令改正等方式督促其整改落實；對明顯違法違規或損害消費者權益的主播和商家，要依法嚴厲處罰，並根據侵權程度列入信用黑名單，增強監管實效性和震懾力。

 

6. 內地一連5天的五一假期即將於29日展開。官媒《央視新聞》引述中國旅遊研究院院長戴斌指出，每年春節、五一、國慶假期都是城鄉居民集中出遊的時間，而今年五一尤其不同。預計今年五一假期全國出遊人數會超過2.4億人次，比2019年高4個百分點，同時也會創造1200億元人民幣消費，將是新冠感染實施「乙類乙管」後旅遊市場恢復的一個轉折點，真正恢復到2019年的水平。另因「燒烤」而紅遍全國的山東淄博，其文化和旅遊局26日發公開信，指五一期間中心城區的酒店房間基本售罄，客流量已超出接待能力，預計部分重點路段、網紅打卡點將交通阻塞、停車難、排隊時間長等，呼籲民眾錯峰出遊。

 

7. 貴州遵義市市場監督管理局規範全市白酒市場生產經營秩序，禁止未取得許可（備案）生產白酒；禁止偽造、變造及冒用酒類生產許可證或者超許可範圍生產白酒。白酒廣告禁止使用「國家級」、「最高級」及「最佳」等用語；禁止虛假標注年份老酒、洞藏老酒，或者偽造生產日期等引人誤解的內容欺騙、誤導消費者。白酒生產經營禁止採用假冒或仿冒等混淆手段從事市場交易、實施損害競爭對手行為；禁止利用虛假折價、減價或價格比較等使人誤解的手段實施價格欺詐，誘騙消費者交易。

 

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅低開後繼續下行，接連跌穿6.92及6.93關口，盤中最低見6.9320，不過其後跌幅收窄，收盤報6.9207，較上個交易日4時30分收盤價跌44點子，四連跌，創3月10日以來逾一個半月新低。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9237，較上個交易日大跌390點子，三連貶，刷自3月13日以來一個半月新低，上個交易日報6.8847。

 

撰文：經濟通中國組

 

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

133.100

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

83.300

異動股

01024

快手－Ｗ

50.750

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 133.100
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.300
  • 01024 快手－Ｗ
  • 50.750
  • 00591 中國高精密
  • 0.360
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.880
股份推介
  • 02001 新高教集團
  • 2.760
  • 目標︰$3.82
  • 02883 中海油田服務
  • 9.140
  • 目標︰$10.00
  • 01799 新特能源
  • 19.440
  • 目標︰$31.50
  • 00123 越秀地產
  • 10.960
  • 目標︰--
  • 01109 華潤置地
  • 36.500
  • 目標︰$41.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.300
  • 00700 騰訊控股
  • 348.200
  • 00001 長和
  • 51.450
  • 00941 中國移動
  • 67.200
  • 00981 中芯國際
  • 21.600
報章貼士
  • 02001 新高教集團
  • 2.760
  • 目標︰--
  • 00168 青島啤酒股份
  • 83.750
  • 目標︰$110.00
  • 00837 譚木匠
  • 3.560
  • 目標︰$4.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/04/2023 16:47  《盤後部署》恒指頑守牛熊線，美國打壓勢增強，比亞迪未全面轉強

26/04/2023 17:00  恒指公司諮詢容許外國公司納恒指，取消香港成份股數目上限規定

26/04/2023 16:24  渣打溫拓思:歐美銀行倒閉事件無構成影響，港按揭需求正復甦

26/04/2023 17:39  招行(3968)首季純利升7.8%至388.4億人幣

26/04/2023 16:47  中海外(688)首季收入按年升10.6%，經營溢利升34%

26/04/2023 17:45  【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒０２億元，買騰訊沽中芯

26/04/2023 08:37  【大行炒Ｄ乜】星展降長汽逾三成目標，大摩點評建材股

21/04/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》贛鋒鋰業營造頭肩底形態，中短線睇７６﹒４銀

26/04/2023 16:58  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，隔夜拆息急跌至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》美議員促制裁雲計算中企　滬指六連跌　人民幣逾月低
人氣文章

新聞>財經熱話

華能國電績佳　火電企業獲券商唱好　中資電力股普遍造好可追入？
人氣文章

新聞>財經熱話

【五一效應】濠賭股黃金周能否發圍？銀娛持續回調可優先留意！
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

泰國旅行 | 必備5大實用App推介！睇評分找地道泰國餐廳／骨精必試超多優惠Spa App／ Call車超好用App／熱門找換店 1
人氣文章

時事要聞

李家超：區議會改革 保留一定選舉成分 議席多種方式產生
人氣文章

行政人員

後疫症時代 | 公關業界迎3大轉變！中層流失嚴重，挽留人才成最大挑戰！大改工作模式吸引年輕人入行
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

「我終於不用陪跑了！」回顧鄭秀文5大獲提名金像獎影后角色，她怎樣由喜劇演員蛻變成影后？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《命案》：就算整定，還是要努力活命
人氣文章

Travel & Dining

預備下一趟日本之旅！Bulgari Hotel Tokyo：遠眺富士山迷人景致、米芝蓮三星主廚坐陣，極盡奢華的住宿體驗
健康好人生 Health Channel
人氣文章
健身操肌 | 太年輕健身長唔高？女仔易操到變「金剛芭比」？過度健身會陰莖萎縮？專家拆解5個健身迷思！ 1
人氣文章
用10年時間作愛的見證：輿論拆不散的台灣「爺孫戀」，最終隨骨灰散落大海，無怨無悔？
人氣文章
常翹腳脊柱側彎易腰痛！物理治療師一招即Check腰大肌有無問題！3組伸展運動幫助改善
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2023 18:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/04/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事26/04/2023
《神州經脈》美議員促制裁雲計算中企　滬指六連跌　人民幣逾月低
人氣文章財經熱話26/04/2023
華能國電績佳　火電企業獲券商唱好　中資電力股普遍造好可追入？
人氣文章財經熱話26/04/2023
【五一效應】濠賭股黃金周能否發圍？銀娛持續回調可優先留意！
人氣文章香港要聞26/04/2023
林世雄:就引入「雲巴」進行調研，審視可行性
人氣文章香港要聞26/04/2023
消息：房委會收緊綠表申請者買居屋資格，兩年內不得持有物業
人氣文章中國故事26/04/2023
【政策解讀】中國全面實現不動產統一登記　並非單純為開徵房產稅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金